Democracia Cristiana apunta contra el FA por falta de autocrítica tras derrota de Jara: “Siguen en Narnia”

Héctor Barría, jefe de la bancada de diputados DC, expresó su molestia por las recientes declaraciones de Constanza Martínez.

Siguen los cuestionamientos al interior del oficialismo respecto a las causas de la aplastante derrota de Jeannette Jara a manos de José Antonio Kast en el balotaje, donde la Democracia Cristiana las emprendió contra el Frente Amplio, colectividad a que acusó de “falta de autocrítica”.

Esta controversia se da en medio de las conversaciones de la DC con el Socialismo Democrático para crear una nueva coalición, dejando de lado al FA y al Partido Comunista.

De este modo, no extrañaron las palabras del diputado Héctor Barría, jefe de la bancada de la Democracia Cristiana, quien le dedicó un mensaje a Constanza Martínez (FA): “Perdimos por goleada”.

“Al parecer eso no hace eco en el gobierno, principalmente en el Frente Amplio, el principal partido del gobierno, el partido del presidente Gabriel Boric”, indicó Barría.

Para el diputado DC, “perdimos por goleada, pero escuchamos a su presidenta, que no sé si siguen en Narnia, siguen hablando como que aquí fue una derrota electoral y no política. Le entregaron el gobierno a un liderazgo de ultraderecha”.

Esto, luego que Constanza Martínez conversara con El Mercurio, al que aseguró que “no hay solo una causal” para explicar la derrota de Jeannette Jara.

En esta línea, la timonel del Frente Amplio destacó los logros del Gobierno de Gabriel Boric, indicando que “entregamos un país mejor que el que encontramos. Lo recibimos con un 14% de inflación, lo bajamos a 4%”.

En materia de seguridad, Martínez planteó que “teníamos un alza tendencial al alza de los homicidios y logramos contenerlo con toda la dificultad que eso implica. Se lograron bajar los ingresos irregulares, se logró avanzar en políticas sociales muy importantes como las 40 horas, el sueldo mínimo, también la reforma de pensiones”.

“Pero sin duda quedan muchos desafíos y la ciudadanía habló claro y, por lo tanto, uno tiene que ser humilde y también reflexionar en torno a esta derrota”, sentenció Constanza Martínez.