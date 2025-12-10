Jeannette Jara cierra su campaña en Puente Alto apelando a “propuestas clandestinas” de Kast

La candidata oficialista aseveró que su rival buscará retroceder en las 40 Horas, la PGU y dar impunidad a violadores de DDHH y pedófilos.

Jeannette Jara concretó uno de sus cierres de campaña en Puente Alto, donde lanzó un incendiario discurso en contra de su contendor, José Antonio Kast, y sus “propuestas clandestinas”.

La candidata oficialista recalcó que “muchas conquistas se han demorado largos años de lucha para hacerse realidad. Por ejemplo, en esta elección están claramente en juego cosas muy importantes, como el aumento de las pensiones en enero, porque no han querido contestar, se esconde detrás de propuestas clandestinas que buscan que se retrocedan derechos; porque están en juego las 40 horas laborales para vivir mejor; porque está en juego la impunidad para pedófilos; porque está en juego la impunidad para violadores de derechos humanos”.

“Chile necesita certezas, necesita futuro, necesita esperanza. No retroceder. Certezas de que vamos a llegar bien a fin de mes”, puntualizó Jeannette Jara, reafirmando su postura de levantar el secreto bancario, junto con anunciar la construcción de nuevas cárceles.

Jara puntualizó que “asumí este desafío porque mi historia es la misma de ustedes. La de gente que con su esfuerzo hace grande este país todos los días”.

“En estos días en los que se han dicho muchas cosas que no son verdad, se han instalado fake news tratando de desinformar a la gente. Quiero decirle a los que tienen dudas, a los indecisos, incluso a los que votan por otro candidato, que yo soy chilena. Y bien chilena. De esas que trabajan a diario. De esas que sacan la familia y el país en adelante. (…) Por eso es importante que quien gobierne nuestro país tenga una conexión con la realidad. Tenga los pies puestos en la tierra. Sepa lo que es ganarse el pan. Sepa lo que es hacer fila para pedir una hora”, expresó la ex ministra del Trabajo.

Jeannette Jara hizo un llamado a sus seguidores al cierre: “En los días que quedan, conversar con quienes aún tienen dudas. Conversar con quienes han sido víctimas de las falsas noticias o mentiras. Y contarles de nuestras propuestas, de nuestro camino recorrido y de lo que ya hemos hecho, porque Chile tiene una base y esa base es la que no podemos perder. Es verdad que nos falta y yo les puedo asegurar que sin ser perfecta tengo la experiencia necesaria para poder gobernar el país”.