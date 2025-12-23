La razón por la que Johannes Kaiser no podría ser ministro de Kast

Una definición del equipo de Kast imposibilitaría a Kaiser integrar el gabinete, la cual tiene que ver con su conexión con el Congreso, donde su hermana se desempeñará como senadora.

Este martes, la directiva del Partido Nacional Libertario (PNL) acudió a la oficina del presidente electo, José Antonio Kast, con el objetivo de tener una reunión con sus asesores de cara al futuro Gobierno del líder republicano.

Bajo este contexto, el vicepresidente del PNL, Hans Marowski, se refirió al diálogo que sostuvieron, el cual tiene que ver con que si el partido se sumará a la administración y a la posibilidad de que el ex candidato presidencial, Johannes Kaiser, asuma como ministro de alguna cartera a partir del 11 de marzo de 2026.

“Hoy día vinimos a hablar con parte del equipo del presidente electo aquí en la oficina para ofrecer nuestro apoyo para el futuro gobierno, ver de qué forma nos podríamos integrar, dónde nos necesitan y de qué forma lo podríamos hacer”, comenzó diciendo el directivo de la colectividad.

Siguiendo en esa línea, precisó que se encuentran en conversaciones, señalando que “algo que aún no está definido ni en cantidad de ministros ni hacia abajo, así que es algo que tenemos que determinar probablemente en los días que vienen y probablemente después del 5 de enero vamos a tener ya un poco más de información al respecto”.

En cuanto a la posibilidad de que el diputado Johannes Kaiser pueda eventualmente liderar un ministerio en el Gobierno de Kast, el vicepresidente del PNL detalló que “hay una definición de la oficina del presidente electo de no tener ningún miembro del gabinete que además sea pariente de un parlamentario“.

De esta forma, manifestó que “probablemente como tenemos a la senadora Vanessa Kaiser, Johannes no pueda integrar por definiciones del mismo partido republicano“.