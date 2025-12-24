La apuesta de los Nacional Libertarios por el camino propio

La sensación en la interna del PNL es que Kaiser está más cerca de seguir liderando su proyecto político que de entrar al gabinete de Kast.

“Damas y caballeros, el Partido Nacional Libertario acaba de llegar y no tiene ninguna intención de irse”, dijo el líder y fundador de la tienda, Johannes Kaiser, al reconocer los resultados de la primera vuelta.

Hoy, en medio de las tratativas para conformar el gabinete ministerial de José Antonio Kast, las palabras del líder nacional libertario resuenan.

Antes del mediodía del martes el secretario general del partido Juan Antonio Urzúa y el vicepresidente del PNL, Hans Marowski, arribaron a “La Moneda chica” para reunirse con el equipo de conformación de gabinete del presidente electo.

A la salida, Marowski anticipó algo que se venía conversando hace días: Kaiser está lejos de ser parte del gabinete ministerial republicano.

“Hay una definición de la oficina del presidente electo de no tener ningún miembro del gabinete que además sea pariente de un parlamentario, así que probablemente como tenemos a la senadora Vanessa Kaiser, Johannes no pueda integrar por definiciones del mismo Partido Republicano”, sostuvo el vicepresidente del PNL.

La declaración llamó la atención de otros sectores que posiblemente se integrarán al gabinete. En Chile Vamos transmiten que esa condición para ser ministro no se había conversado previamente y especulan con una “salida diplomática” al enredo que generó la posible inclusión de Kaiser en el gabinete.

En todo caso, el nombramiento del líder del PNL como ministro es sólo la punta del iceberg —dicen en la tienda— respecto al marco de discusión interna; ser o no oposición al futuro gobierno de Kast.

El mismo Kaiser había advertido previo al balotaje que dependiendo de la agenda que impulse el mandatario republicano, podría posicionarse como una “oposición colaborativa”.

Desde el partido indican que la decisión de entrar al Ejecutivo a partir de marzo próximo es exclusiva de Kaiser, quién ha estado consultando a su círculo cercano para tomar la decisión antes de enero, semana en que se comenzará a delinear el gabinete. Desde la Oficina del Presidente Electo aseguran que necesitan una respuesta del PNL a más tardar la semana de año nuevo.

La elección por el camino propio

En la tienda, que registra más de 50 mil militantes, no esconden la desafección con la figura de Kast y las bajas expectativas que hay de su gobierno. Los resquemores se fundan principalmente en la política de alianzas que ha trazado el líder republicano y que consiste en incluir a Chile Vamos y otros sectores ligados al centro en su gobierno.

Por lo demás, en el partido no olvidan el quiebre entre los Kaiser y Kast para el segundo proceso constitucional.

Pero esas no son las únicas razones que alejan al PNL para restarse del Ejecutivo entrante.

“De entrar al gobierno de Kast, son más los costos que los beneficios”. Así resume una alta fuente del PNL la sensación que predomina en las filas del partido.

El razonamiento detrás es que ante una eventual “moderación” de Kast en el poder —como le ocurrió a Gabriel Boric— o posibles crisis en el mandato, serán los partidos aliados quiénes paguen los costos políticos. Por lo mismo, tener un rol de colaboración resulta más atractivo para los dirigidos por Kaiser.

Por otro lado, en la tienda subrayan que la estructura partidaria está recién constituida y se requiere del liderazgo de Kaiser como presidente para consolidar el partido y articular de la bancada parlamentaria que contará con ocho diputados y una senadora, Vanessa Kaiser.

Como ministro, el diputado —que no seguirá en el cargo— estaría impedido de liderar el PNL y hoy no existen figuras con peso político para sucederle en el cargo.

En ese sentido, fuentes de la colectividad apuntan a que hoy la apuesta por el camino propio es lo que resulta más atractivo para proyectarse como fuerza más allá del Partido Republicano y el gobierno de José Antonio Kast.