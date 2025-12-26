El cambio de tono de la UDI sobre candidatura de Bachelet a la ONU: “Vamos a apoyar en serio” si Kast lo decide

El timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, si bien reconoció que le sería “incómodo” respaldar su candidatura, “nosotros nos vamos a allanar” a la definición que tome Kast.

Mientras el presidente electo, José Antonio Kast, aún no define su apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, cambió el tono y afirmó que si el futuro mandatario la respalda, ellos también lo harán.

En conversación con Radio 13C, el diputado se refirió a la decisión que podría tomar Kast en este tema, señalando que “lo está pensando y lo está meditando. Llegado el momento lo consultará con personas expertas en derecho internacional, que yo no lo soy”.

En esa línea, expresó que “yo he sido muy claro en dos cosas: la primera es que como el presidente Kast no va a ser solamente cabeza del gobierno, sino que también es jefe de Estado, él es el que define y nosotros nos vamos a allanar“.

UDI se abre a apoyar candidatura de Michelle Bachelet a la ONU si Kast lo decide

Considerando lo anterior, Ramírez enfatizó que “el espacio de influencia de la UDI tiene que ver más con el Gobierno, las políticas de estado son más de largo plazo, se van fijando con el tiempo y los partidos tienen que ser respetuosos de esa institucionalidad. Entonces, si el presidente Kast define que vamos a apoyar a Michelle Bachelet, la UDI va a ser guaripola en eso, y si decide que no, bueno, no se apoyará“.

Posteriormente, el presidente de la UDI abordó las diferencias políticas que tiene su sector con Michelle Bachelet, asegurando que en caso de que él fuera jefe de Estado, no apoyaría su candidatura.

“Yo diría mire, la ONU no está desprovista de dirección política, y por su puesto que las posiciones políticas importan en la forma de conducir el organismo, y la verdad es que como yo no puedo estar más lejos de Michelle Bachelet (…) yo preferiría que dirigiendo la ONU estuviera alguien más acorde a nuestras ideas“, sostuvo.

De esta forma, Guillermo Ramírez aseveró que le resultaría “incómodo” apoyar a la ex presidenta, pero si Kast le da su respaldo, “nosotros no solamente nos vamos a allanar a esa decisión, sino que vamos a apoyar en serio, porque esa es la definición del Presidente de la República“.