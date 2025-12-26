Elizalde por anuncio de AC contra Nicolás Grau: “Es absurdo jurídicamente y políticamente”

El ministro del Interior manifestó a la vez que los funcionarios de confianza que llegaron a trabajar en el gobierno “cesan en sus funciones el 11 de marzo”.

“Absurdo” fue el término que eligió el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, para referirse al anuncio de la Unión Demócrata Independiente (UDI) de presentar una acusación constitucional (AC) contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau (FA), en caso de que no retire del Congreso la denominada “ley de amarre”.

El secretario de Estado abordó el tema durante una conferencia de prensa que ofreció en La Moneda, oportunidad en la que aclaró que “en lo que respecta al personal de confianza, los funcionarios que llegaron a trabajar en el gobierno, en cargos de confianza, por adherir al programa del presidente Boric, todos ellos cesan en sus funciones el 11 de marzo“.

“Esto significa que las nuevas autoridades podrán designar sus equipos de confianza para llevar adelante su trabajo”, precisó.

Respecto del número de funcionarios que estarían incluidos en la normativa, apuntó que “hay diferencia respecto de quiénes se trasladaron, por ejemplo, de los municipios a los servicios educacionales o locales de educación“.

Los dichos de Elizalde por la AC contra Grau

Al abordar el anuncio de la UDI de presentar una AC contra el ministro Nicolás Grau, Elizalde manifestó que “es absurdo jurídica y políticamente que se utilice una amenaza de acusación constitucional respecto de un proyecto de ley“.

A continuación, ahondó en el tema y aseguró que “eso transgrede lo que establece la Constitución; no cumple con los fundamentos para presentar una”, recalcó.

Según planteó el jefe del gabinete, el anuncio de los legisladores gremialistas “desnaturaliza el sentido de los instrumentos de fiscalización que establece la Constitución respecto a los parlamentarios“.

“Si un parlamentario no comparte el contenido de un proyecto de ley, lo que corresponde es que vote en contra“, concluyó Álvaro Elizalde.