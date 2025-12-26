“Se acaba el Gobierno y con eso se acaba la coalición”: el futuro del actual oficialismo y su posible reconfiguración política

El diputado Raúl Soto (PPD) se refirió al futuro de la alianza que sustenta al Gobierno de Boric y detalló como afrontarán el próximo ciclo parlamentario en su rol de oposición.

El diputado del PPD, Raúl Soto, abordó el escenario político que enfrentarán los partidos del actual oficialismo, luego de que asuma el presidente electo, José Antonio Kast, el próximo 11 de marzo de 2026.

El parlamentario en diálogo con La Tercera, comenzó abordando el resultado que tuvo la coalición en las recientes elecciones, señalando que “tanto el Frente Amplio como el Socialismo Democrático debemos reflexionar respecto del fracaso electoral”.

Siguiendo en esa línea, Soto expresó que “la principal autocrítica que hay que hacer desde el PPD y desde el Socialismo Democrático es que se terminó desdibujando la centroizquierda y diluyendo en el proyecto político del Frente Amplio y del Partido Comunista“.

En relación a los partidos que son parte de la actual alianza de Gobierno, el legislador manifestó que “es probable que caminemos a una nueva reconfiguración del escenario político de la oposición, pero eso se va a ir dando de forma natural. Las coaliciones son para gobernar, no necesariamente para ser oposición“.

Considerando lo anterior, Raúl Soto aseguró que “el 11 de marzo se acaba el gobierno y con eso se acaba la coalición de gobierno, que fue creada para gobernar. Eso no significa que vamos a dejar de coordinarnos, conversar, y tratar de articular una oposición que sea lo más razonable posible“.

Con respecto a su rol en las negociaciones en la Cámara de Diputados, el militante del PPD dijo que “estamos en proceso de conversaciones, diría preliminares, y espero que se logre configurar el mejor escenario posible para construir mayorías”.