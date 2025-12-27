La polémica que envuelve a embajadora en Nueva Zelanda: parlamentarios piden su destitución por mensaje sobre Rapa Nui

La embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, publicó un mensaje en pro de la autodeterminación de Rapa Nui, lo cual desató la reacción de Cancillería y el rechazo de parlamentarios de la Comisión de RR.EE.

Una gran polémica envuelve a la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, luego de que realizara una publicación en sus redes sociales donde llamaba a la autodeterminación de Rapa Nui, lo cual derivó en una reprimenda por parte de la Cancillería y en el rechazo transversal de los legisladores de la Comisión de Relaciones Exteriores.

La publicación que compartió el pasado 24 de diciembre mostraba un cartel que señalaba: “Libre determinación para la nación Rapa Nui”, junto con un texto que escribió la embajadora que decía “Self-determination for Rapa Nui”.

Frente a esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores habría reprendido a Pakarati, quien se excusó y borró la foto de sus redes sociales.

Sin embargo, esto no quedó ahí, ya que los parlamentarios de la Comisión de Relaciones Exteriores abordaron la situación, donde incluso algunos piden que sea destituida de su cargo.

Autodeterminación de Rapa Nui: las críticas de parlamentarios a embajadora de Nueva Zelanda, Manahi Pakarati

El presidente de la Comisión de RR.EE. del Senado, Iván Moreira (UDI), calificó el posteo como “grave”, manifestando que “no puede manifestar opiniones personales y menos que atenten contra la soberanía nacional”.

“Yo espero una sanción ejemplar y no solo una reprimenda sino que de inmediato vuelva a Chile. La Cancillería debe sopesar la seriedad de la falta y actuar con rigurosidad”, añadió.

El diputado Raúl Soto (PPD), que integra la comisión en la Cámara Baja, sostuvo que “no corresponde que una diplomática esté realizando o compartiendo opiniones políticas tan disruptivas, ni siquiera a titulo personal. Ella tiene un cargo donde representa al país, por lo tanto, no compartimos este tipo de actos”.

Piden su destitución y anuncian citación al canciller

Por su parte, Catalina del Real (REP) afirmó que “es gravísimo, improcedente e inaceptable que una embajadora chilena haga activismo político en contra de los intereses del Estado de Chile. El presidente Boric debe tomar cartas en el asunto y destituirla de su cargo”.

Stephan Schubert, quien también representa al Partido Republicano, igualmente pidió la destitución de la embajadora y anunció citación para el canciller.

“Lo que procede y lo que corresponde es que ella sea removida del cargo. En la próxima sesión de la Comisión de RR.EE. plantearé la situación para que el Canciller sea citado a la comisión a explicar por qué, una vez habiendo tomado conocimiento de esta situación, no removieron del cargo a la embajadora de Chile”, expuso.

Félix González, en tanto, sostuvo que “sería una gran contradicción ser embajadora de Chile y hablar de separatismo del pueblo Rapa Nui“.

“Las comunidades, como la comunidad Rapa Nui, como pasa también con otros pueblos que hay en América Latina, tienen todo el derecho de hacer sus planteamientos y creo que nadie debe ofenderse. Por supuesto que el hecho de que ella sea embajadora la condiciona a representar al gobierno, representar al Estado de Chile y tal vez no pueda darse este tipo de gustos”, cerró el parlamentario.