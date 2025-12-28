La dura advertencia de Vanessa Kaiser a Kast si “tiene mano blanda”: “Le van a hacer un golpe de Estado”

La senadora electa por La Araucanía hizo un análisis de lo que le espera al presidente electo y abordó la posibilidad de que su hermano Johannes integre el gabinete.

La senadora electa por La Araucanía, Vanessa Kaiser (PNL), analizó el escenario político, abordando el posible arribo de su hermano Johannes Kaiser (PNL) al gabinete de José Antonio Kast (REP) y volvió a reiterar sus dichos sobre un eventual golpe de Estado.

En este contexto, la futura parlamentaria aseguró que si el presidente electo tiene “mano blanda” durante su mandato, es “muy probable” que le hagan un golpe de Estado.

Lo anterior, haciendo referencia a lo que sucedió en el estallido social de 2019, asegurando que fue un golpe de Estado, ya que “estuvieron a punto de tomarse La Moneda, estuvieron a siete votos de destituir al Presidente de la República“.

Vanessa Kaiser abordó un eventual golpe de Estado a Kast y la posible incorporación de su hermano Johannes al gabinete

A su juicio, la futura oposición podría crear condiciones para que esto vuelva a suceder. “Si ellos logran intoxicar a la gente, como lo hicieron con el octubrismo, de aquí a dos años, por ejemplo, y el dictador nuevo en vez de caer se fortalece, estarían dadas las condiciones materiales otra vez para que nos hagan un golpe de Estado similar“, expresó en entrevista con Radio Biobío.

Considerando lo anterior, Kaiser aseveró que “José Antonio Kast se tiene que hacer cargo para tener un gobierno exitoso y evitar justamente que se produzcan de nuevo estas condiciones materiales que faciliten un eventual nuevo golpe de Estado”.

En caso contrario, sostuvo que “la señal que él va a dar a todas las fuerzas antidemocráticas del país es que tiene mano blanda y entonces muy probablemente le van a hacer un golpe de Estado y eso es lo que no le puede pasar”.

Con respecto a la posibilidad de que su hermano, Johannes Kaiser, asuma como ministro de alguna cartera en el Gobierno de Kast, Vanessa dijo que se debe analizar con calma, puesto que dependerá de los criterios con los que se forme el gabinete, si es con “gente proba o técnica” o “motivos políticos“.

En este sentido, la senadora electa expuso que “si José Antonio cae en ese tipo de dinámica (favores políticos), se va a deslegitimar rápidamente y en ese contexto no me gustaría que Johannes fuese ministro de él“.