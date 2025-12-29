“Que los zurdos me la ma…”: así reaccionó Johannes Kaiser al polémico video de Cristián Labbé que se viralizó

El líder del Partido Nacional Libertario lamentó los dichos de su ex jefe de campaña y aseguró que, pese a lo que todos piensan, no estaba ebrio.

El líder del Partido Nacional Libertario y ex candidato presidencial, Johannes Kaiser, se refirió al polémico video que se viralizó en los últimos días, el cual es protagonizado por Cristián Labbé, diputado que milita en su colectividad y que, además, fue su jefe de campaña.

El parlamentario participó en el podcast La Cofradía en el cual, incluso, estuvieron presentes sus hijos. En eso, se toma unos segundos para señalar: “Puta que es fácil ser feliz, puta que es barato ser feliz, puta que los quiero, puta que quiero al chat y, ¿sabes qué? Que los zurdos me la mamen“.

En su tradicional transmisión en vivo en redes sociales, Kaiser fue consultado por el video de Cristián Labbé, en el cual también aparece el diputado electo por el Partido Nacional Libertario, Pier Karlezi.

“¿Qué quiere que diga? En primer lugar no es un programa oficial del partido, no que yo sepa. Participó de nuestra campaña presidencial, lamento mucho algunas cosas que se dijeron ahí“, señaló.

Junto con eso, aseguró de plano que “mis diputados no estaban ebrios que yo sepa, no lo estaban. Sí lamento lo que se dijo, algunas cosas. ¿Qué más quiere que haga?”.

“Ambos diputados, yo conversé con ellos, no se va a volver a repetir esta situación. Por otro lado, eso no obsta a lo que sean las acciones disciplinarias que tomen otros organismos del partido en razón de su autonomía”, indicó.

Por último Kaiser sostuvo que “no es aceptable que en el Partido Nacional Libertario, nosotros no somos el Frente Amplio ni mucho menos, que nuestros diputados, más allá que tengan toda la autonomía y el derecho a decir lo que quieran, comprometan la imagen del partido“.