Qué dijo el Partido Nacional Libertario tras ser vinculado a influencer en prisión por narcotráfico y explotación sexual infantil

El Partido Nacional Libertario emitió una declaración pública luego de que fueran vinculados al influencer Jorge Morales Iter, conocido en redes como Jorge Matter, quien fue formalizado por narcotráfico y explotación sexual infantil, quedando en prisión preventiva.
Esto debido a que en plataformas como X publicara imágenes del trabajo que realizó en apoyo al entonces candidato a diputado, Álvaro Jofré, quien resultó electo en los comicios del pasado mes de noviembre.
Ante esto, desde la colectividad que lidera Johannes Kaiser señalaron que, en cuanto al influencer, “la persona recientemente mencionada en una nota publicada por un medio de comunicación, en relación con hechos de extrema gravedad, no ha sido ni es funcionario, trabajador ni asesor del Partido Nacional Libertario“.
“Dicha persona prestó servicios a honorarios, de manera puntual y acotada, consistentes exclusivamente en reparto de flyers durante la campaña de un candidato a diputado, sin desempeñar ningún tipo de funciones vinculadas con nuestro partido aparte de las actividades ya indicadas, pues la persona tampoco es militante”, precisaron.
Por último, dejaron en claro que como partido político condenan “categóricamente cualquier delito, y en particular aquellos que atentan contra la integridad de niños, niñas y adolescentes y reafirmamos nuestra total disposición a colaborar con las autoridades competentes”.