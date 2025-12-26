Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
País

Qué dijo el Partido Nacional Libertario tras ser vinculado a influencer en prisión por narcotráfico y explotación sexual infantil

La declaración ocurre debido a que Jorge Morales publicó imágenes trabajando para la campaña de un candidato a diputado de la colectividad.

Foto del editor Rodrigo León
Rodrigo León

El Partido Nacional Libertario emitió una declaración pública luego de que fueran vinculados al influencer Jorge Morales Iter, conocido en redes como Jorge Matter, quien fue formalizado por narcotráfico y explotación sexual infantil, quedando en prisión preventiva.

Esto debido a que en plataformas como X publicara imágenes del trabajo que realizó en apoyo al entonces candidato a diputado, Álvaro Jofré, quien resultó electo en los comicios del pasado mes de noviembre.

Ante esto, desde la colectividad que lidera Johannes Kaiser señalaron que, en cuanto al influencer, “la persona recientemente mencionada en una nota publicada por un medio de comunicación, en relación con hechos de extrema gravedad, no ha sido ni es funcionario, trabajador ni asesor del Partido Nacional Libertario“.

“Dicha persona prestó servicios a honorarios, de manera puntual y acotada, consistentes exclusivamente en reparto de flyers durante la campaña de un candidato a diputado, sin desempeñar ningún tipo de funciones vinculadas con nuestro partido aparte de las actividades ya indicadas, pues la persona tampoco es militante”, precisaron.

Por último, dejaron en claro que como partido político condenan “categóricamente cualquier delito, y en particular aquellos que atentan contra la integridad de niños, niñas y adolescentes y reafirmamos nuestra total disposición a colaborar con las autoridades competentes”.

Notas relacionadas

El hit de Internet
Opinión

El hit de Internet

Ahí está el fenómeno: canciones que no se presentan, no se explican, no piden permiso. Simplemente vuelven. Y lo hacen desligadas de su autor, de su época y, muchas veces, de su historia. El hit de Internet no se reconoce por quién lo canta, sino por haber sido viral.

Foto del Columnista Mauricio Jürgensen Mauricio Jürgensen