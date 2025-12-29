Las líneas rojas de Kaiser para entrar al gabinete de Kast y la señal que espera en torno a la candidatura de Bachelet a la ONU

La expectativa de los libertarios es que el entorno de Kast se comprometa a incluir algunas de sus propuestas en la agenda legislativa que se impulsará desde marzo de 2026.

El estilo de los nacional libertarios ha tomado por sorpresa al entorno de José Antonio Kast. Primero, dando a conocer —prematuramente, dicen en la Oficina del Presidente Electo— el criterio de inhabilidad por parentesco con parlamentarios para nombramiento de ministros. Y hoy, anunciando por la prensa una serie de “líneas rojas” para entrar al gabinete.

“Ese es nuestra forma de hacer política”, dice un alto dirigente del Partido Nacional Libertario sobre la manera en que han escogido para negociar la eventual integración al gobierno de Kast.

Más allá de las maneras, el fondo es lo relevante, aseguran en el partido fundado por Johannes Kaiser.

Fue el mismo diputado y presidente del PNL quien se encargó de detallar las condiciones que presentarán mañana ante el equipo del presidente electo con el fin de despejar la duda sobre su participación en el futuro gabinete presidencial.

“Nosotros estamos avisando en qué marco nosotros podemos trabajar y cooperar con un futuro gobierno. Si ese marco fuese roto, evidentemente las bases de una cooperación se hacen muy difíciles o casi imposibles. Como dicen por ahí, las reglas claras conservan la amistad y eso también vale en política”, sostuvo Kaiser en su alocución.

En concreto, el ex candidato presidencial aseguró que una de sus preocupaciones es detener la “operación cultural política” que estaría impulsando el actual gobierno en materias como la implementación del programa de Educación Sexual Integral (ESI) en colegios.

Desde la directiva del PNL aseguran que esperan también plantear una de las propuestas que han levantado desde la candidatura presidencial: la reforma al sistema de nombramiento de jueces.

Según esas fuentes, la expectativa es que el entorno de Kast se comprometa a incluir la propuesta en la agenda legislativa que se impulsará desde marzo de 2026, al igual como ocurrió con las iniciativas de Demócratas.

La señal que esperan los nacional libertarios sobre Bachelet

Al ser consultado si un eventual apoyo a Michelle Bachelet en su postulación a la ONU es una condicionante para ser parte del gabinete, Kaiser respondió que “yo no diría que es una línea roja, pero sí sería algo que nos pondría en una situación muy delicada”.

De todas formas, en el PNL aseguran que esperan una señal concreta por parte del equipo de Kast antes del 14 de marzo, fecha en que presidente electo dijo se pronunciaría respecto a la candidatura de la ex mandataria.

El temor de los libertarios es que una vez estando en el gobierno, con ministros en función y siendo parte del oficialismo, Kast decida respaldar la candidatura de Bachelet, lo que los dejaría en “una posición imposible”, dicen fuentes del partido.

Salir de un gobierno recién asumido o llevar a cuestas las candidatura de Bachelet serían las opciones que tendría el PNL en ese eventual escenario que, dicen en el partido, no es improbable considerando las señales que ha dado Kast. Por lo mismo, en el partido aspiran a cierta claridad en esta materia para tener todos los antecedentes a la hora de decidir si integrar el gabinete o no.

Eso sí, los nacional libertarios no descartan del todo la posibilidad de conformar gobierno, a pesar de que cercanos a Kaiser (como sus hermanos Axel y Vanessa) le han recomendado no hacerlo.

De hecho, en el PNL indican que la nómina de nombres a ofrecer ya está confeccionada y que sólo resta esperar el avance de las conversaciones con el equipo de Kast.

“Hasta el 15 (de enero) tenemos para responder al ofrecimiento de Kast”, dice una fuente de la directiva del partido respecto al plazo que manejan para zanjar el tema.