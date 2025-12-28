Encuesta Cadem: 52% cree que Kast debe respaldar candidatura de Bachelet a la ONU

Sin embargo, entre quienes votaron por el republicano, un 68% cree que deberia rechazarla.

La encuesta Plaza Pública de Cadem abordó una de las grandes dudas que ha dejado José Antonio Kast en los últimos días y que tiene que ver con la eventual candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU).

Durante esta semana, el presidente electo se reunió con la ex mandataria, oportunidad en la que fue consultado sobre su postura sobre el tema. Ante la prensa dejó en claro que “no voy a decir nada hasta antes del 11 de marzo, porque yo soy hoy presidente electo“.

“No correspondería que yo emita un pronunciamiento, un juicio de algo que solo me corresponde el día que asuma en propiedad el cargo“, aseveró el republicano.

Al respecto, el estudio semanal a cargo de Cadem consignó que un 52% cree que Kast debería respaldar la postulación de Bachelet a la ONU.

Sin embargo, entre quienes votaron por el ex diputado, la postura negativa es evidente. De ellos, un 68% cree que debería rechazarla.

El gabinete de Kast

Por otro lado, Cadem consultó sobre el gabinete que José Antonio Kast anunciará en las próximas semanas. Al respecto, un 54% está de acuerdo con que ejecutivos del mundo privado sean ministros y 46% apoya la idea con respecto a que ex generales o comandantes de las FF.AA y de orden se sumen.

En tanto, un 56% está en contra de que senadores, diputados o alcaldes en ejercicio asuman como secretarios de Estado y un 58% se opone si se trata de senadores o diputados recientemente electos