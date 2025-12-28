Las definiciones del gabinete de Kast: los posibles nombres y las conversaciones con el PNL

La secretaria general del Partido Republicano deslizó los posibles nombres que podrían ser parte del gabinete y se refirió a la eventual participación del PNL en la administración.

La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, dio señales sobre los nombres que podrían integrar el gabinete del futuro Gobierno del presidente electo, José Antonio Kast.

En conversación con Estado Nacional de TVN, abordó la eventual incorporación del Partido Nacional Libertario (PNL) a la administración, señalando que “han habido conversaciones con ellos de forma permanente“.

En este marco, afirmó que “están definiendo si van a estar o no en el gobierno, y es algo a lo que deben llegar a la libre convicción de si quieren o no formar parte”.

A lo que Hurtado agregó: “Ellos son un partido nuevo, entiendo la transición por la que están pasando, porque es lo mismo que nosotros vivimos hace unos años atrás”. No obstante, anticipó que “las reuniones y conversaciones han ido avanzando, y yo creo que sí van a estar”.

Los nombres que suenan para integrar el gabinete de José Antonio Kast

Por otro lado, se refirió a los nombres que podrían integrar el gabinete de Kast y las posibles figuras externas al Partido Republicano que se podrían incorporar a la administración entrante.

En relación al Ministerio de Salud, la dirigente de los republicanos aseveró que Enrique Paris, Jaime Mañalich, Luis Castillo y Paula Daza son “tremendos nombres”. Allí, dijo que Castillo “es un nombre que suena con bastante fuerza”, mientras que en el caso de Daza, advirtió que sería incompatible “ya que nosotros hemos señalado que no puede haber familiares”, haciendo alusión a los criterios que se han fijado para la conformación del gabinete y a una posible participación del viceministro de Economía de Argentina, José Luis Daza.

En este sentido, Ruth Hurtado comentó que el economista “no ha dado el ok, pero la idea es que él pueda venir. Sería un tremendo apoyo en todo lo que tiene que ver con el recorte público y lo que ha logrado en Argentina. Es un gran nombre y yo espero que esté”.

Con respecto a la vocería de Gobierno, la republicana descartó asumir ese rol, dejando entrever que Mara Sedini (vocera de la Oficina del Presidente Electo) se haría cargo de esa labor.

Yo no puedo ser vocera de gobierno, ya hay una persona. Yo entiendo que ella (Sedini) va a seguir”, expresó.

“Ella podría ser la vocera de gobierno. Hay una discusión… si se fusiona Interior con la Segegob, que sería lo lógico por el cambio de funciones que hay hoy día, y dejar solamente a Segpres por una parte con todo lo que tiene que ver con el tema legislativo, y dejar a interior como fusionado”, cerró la secretaria general del Partido Republicano.