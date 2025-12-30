“Habrá violencia, capuchas y molotov”: Desbordes abordó un posible escenario de protestas contra Kast

El alcalde de Santiago adelantó un escenario de movilizaciones durante el Gobierno de Kast, aunque descartó que tenga la misma fuerza que en el estallido social de 2019.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, se refirió a un posible escenario de protestas en el futuro Gobierno del presidente electo José Antonio Kast, a raíz de la manifestación que llevó a cabo Ukamau este martes, asegurando que sectores de izquierda “ya decretaron movilización” para el próximo período.

Bajo este contexto, en conversación con Radio Cooperativa, comenzó apuntando contra el Partido Comunista, afirmando que “si no están en La Moneda, están en la calle. Esa ha sido siempre su forma de hacer política”.

Con respecto a los dichos de la senadora electa, Vanessa Kaiser (PNL), quien insistió en la posibilidad de un posible golpe de Estado a Kast si actúa con “mano blanda”, el jefe comunal descartó que suceda algo así, al igual que un nuevo estallido social.

Alcalde Desbordes abordó posibles protestas durante el Gobierno de Kast

“Va a haber manifestaciones, va a haber violencia, capuchas y molotov, pero no en la dimensión de lo que se vivió en 2019″, expresó, atribuyendo este escenario a una mejor dotación de las policías y a un cambio en la percepción de la ciudadanía.

En este marco, el alcalde Desbordes manifestó que hay fuerzas políticas que actúan “democráticamente cuando les conviene”, pero que tienen como herramienta principal recurrir a las calles.

“Por ejemplo, me sorprende que ya para el 8M estén convocando con tanta fuerza una manifestación, los mismos grupos que guardaron silencio en todo el episodio Monsalve“, cuestionó.

Sobre la manifestación del movimiento Ukamau, la autoridad acusó al Gobierno de “fracaso en materia habitacional” y criticó que grupos cercanos ideológicamente al oficialismo se movilicen contra él.

En cuanto a la decisión de intervenir o despejar la Alameda, Mario Desbordes sostuvo que “ese es un rol policial. Nosotros estamos monitoreando y ayudando en lo que podemos, pero es Carabineros el que debe determinar cuándo procede“.