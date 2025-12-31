Aumenta la presión sobre Máximo Pacheco: piden que deje la presidencia de Nova Andino Litio en marzo

Al igual que al término del mandato de Sebastián Piñera, el Gobierno de Gabriel Boric se ha enredado por el manejo del litio.

Sumado al proceso de auditoría abierto por Contraloría para fiscalizar el trato —sin licitación— entre Codelco y SQM para la explotación del yacimiento en el Salar de Atacama y la creación de Nova Andino Litio, ahora el nombramiento de Máximo Pacheco en la presidencia del directorio de la nueva empresa minera ha comenzado a hacer ruido en la esfera política.

Con el nombramiento, Pacheco (de militancia PS) extenderá su presencia en la primera línea de la minería dos años, puesto que su mandato como presidente de Codelco expira en abril, pero su nuevo cargo podría extenderse por dos años.

Si bien Pacheco anunció que va a renunciar al doble sueldo, las críticas hacia su nombramiento han persistido. Esto, a pesar de que los directores de la recién estrenada minera lo escogieron por unanimidad.

El senador y presidente de la Comisión de Minería de la Cámara Alta, Rafael Prohens, cuestionó a Pacheco advirtiendo que el nombramiento “se ve mal que aparezca hoy día apitutándose en esta nueva empresa por un directorio de dos años”.

En conversación con EMOL, el senador también apuntó a la mano del Gobierno que tiene la potestad de designar los directores de Codelco y señaló que espera que el mandato de Pacheco dure sólo hasta marzo, cuando un nuevo presidente de Codelco sea nombrado.

“Uno debe entender que el cargo dura mientras él sea presidente del directorio de Codelco. Si esto no es así, va a ser muy mal visto, porque también podría sonar como que arregló su futuro. Eso sería tráfico de influencias por donde usted lo vea”, añadió el legislador.

A la idea se suma el diputado Jorge Guzmán (Evópoli), quien señala a EL DÍNAMO que “invitaría al señor Pacheco a poner su cargo a disposición a partir del 11 de marzo, y que sea el nuevo Gobierno el que defina si es procedente su continuidad”

Y acota: “Para cualquiera es sospechoso una figura de este tipo, porque surge la duda si construyó un acuerdo en favor de lo mejor para Chile o lo mejor para él. Es bastante oscuro, y creo que incluso al límite de la legalidad”.

La diputada Marlene Pérez, de la bancada UDI, agrega que “es poco ético y cuestionable que Máximo Pacheco, la persona encargada de negociar un acuerdo de tanto interés nacional como el del litio, ahora tenga la posibilidad de ocupar un cargo tan relevante en la industria”.

“Surge la legítima duda sobre si Pacheco actuó en beneficio del país o en favor de intereses particulares durante las negociaciones, lo cual es inaceptable en un contexto en el que la integridad y el interés público deben primar”, sentencia.