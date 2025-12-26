SQM-Codelco: los nombres que formarán parte del directorio de la empresa del litio

Cada uno definió a tres de los seis integrantes de la nueva firma encargada de extraer el litio en el Salar de Atacama.

SQM y Codelco ya definieron los nombres que formarán parte del directorio de la empresa que encabezarán en conjunto y que será la encargada de extraer el litio en el Salar de Atacama. Como parte del acuerdo que firmaron, el próximo 31 de diciembre es la fecha límite de materialización.

La estatal junto a la minera privada definieron que el gobierno corporativo será conformado por seis miembros: cada socio nominará a tres directores, mientras la primera definirá al director y la segunda al vicepresidente.

Para esta nueva empresa del litio, el directorio estará compuesto, por parte de Codelco, por Máximo Pacheco, presidente de la estatal; Josefina Montenegro, abogada con experiencia en directorios corporativos; y Alfredo Moreno, empresario y ex ministro.

Por parte de SQM, definieron que el gerente general, Ricardo Ramos, asumirá como vicepresidente, al que se sumarán directores externos del mundo del retail, Hernán Uribe y Manuel Ovalle, presidente de Ripley Corp. y director de Mall Plaza, respectivamente.

“Los directores durarán en sus cargos por un período de dos años, al final del cual deberán ser renovados totalmente, pudiendo ser reelegidos indefinidamente”, consigna el borrador de los estatutos de la nueva empresa del litio, según dio a conocer La Tercera.