Johannes Kaiser responde a Chile Vamos por líneas rojas: “En la medida que tengan cargos, no les interesa lo ideológico”

Johannes Kaiser, líder del Partido Nacional Libertario (PNL), salió al paso de los cuestionamientos expresados por Chile Vamos por sus líneas rojas o condiciones para sumarse al Gobierno de José Antonio Kast.

Al respecto, el ex presidente del Senado, José García (RN), aseveró que “los partidos políticos que participamos del triunfo del presidente electo el 14 de diciembre, debemos todos mostrar la más amplia disposición de colaborar con el éxito del gobierno”.

Ante esto, Kaiser defendió sus líneas rojas en entrevista con T13, planteando que “si el gobierno mantuviese, por ejemplo, programas que son especialmente delicados como el tema del Programa de Apoyo a la Identidad de Género (PAIG), y nos dice a nosotros voten a favor de nuestra Ley de Presupuesto. ¿Cómo se supone que lo vamos a hacer?”.

“No tienen por qué hacerlos propios. Nosotros lo que hemos planteado es que en el marco de nuestra actividad política nosotros no respaldamos esos programas (…) Si el gobierno de José Antonio pretende seguir avanzando en la agenda de profundización de igualdad sustantiva nosotros no lo vamos a respaldar”, argumentó.

Junto con ello, Johannes Kaiser aprovechó de responder a Chile Vamos, indicando que el conglomerado de oposición es “flexible en materia ideológica”.

“Chile Vamos en general, en la medida que tengan los cargos, no les interesa mayormente el tema ideológico. Han sido siempre muy flexibles en materia ideológica, pero el Partido Nacional Libertario es un partido que es nacido de una tensión ideológica dentro de lo que fue primero Chile Vamos y después Republicanos”, recalcó el diputado.

En esta línea, el ex candidato presidencial apuntó que “entonces nuestra razón de ser es el defender una visión de mundo, la visión de un mundo libre, la visión de un Chile libre, la visión de un Chile donde hay igualdad ante la ley, la visión de un Chile donde el Estado está al servicio de las personas y no al revés”.

“Eso significa que, evidentemente, si no deseamos nosotros tensionar el Partido Nacional Libertario y transformarlo en un órgano que no tiene ningún tipo de relación con su razón de existir, entonces este órgano tiene que hacerse cargo… naturalmente que no podemos imponer todo… estamos claros, nosotros no ganamos las elecciones, pero se tiene que considerar que el Partido Nacional Libertario tiene ciertas sensibilidades que no se pueden pasar a llevar, porque de otra manera se hace inviable la cooperación”, sentenció Johannes Kaiser.