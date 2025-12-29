Arturo Squella y líneas rojas de libertarios para sumarse a gabinete de Kast: “Tienen derecho a plantear sus términos”

“Es algo muy positivo, eso nos da señales de que tienen interés y entusiasmo por formar parte del oficialismo futuro”, agregó Arturo Squella.

Arturo Squella, presidente de Republicanos, analizó las líneas rojas que Johannes Kaiser y los libertarios presentaron como condición para sumarse al gobierno de José Antonio Kast.

En conferencia de prensa, el otrora candidato presidencial aseveró que uno de los puntos a no transar es enfrentar la supuesta “operación cultural política” impulsada por el Gobierno de Boric, como el programa de Educación Sexual Integral (ESI) en colegios, a lo que se suma su rechazo al apoyo del Estado a la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU, entre otros tópicos.

Al respecto, el timonel republicano y senador electo destacó que desde libertarios “han demostrado un interés especial por formar parte del futuro oficialismo”, lo que ven “con muy buenos ojos”.

“Es algo muy positivo, eso nos da señales de que tienen interés y entusiasmo por formar parte del oficialismo futuro”, agregó Arturo Squella.

En esta línea, recalcó que “es una conversación que obviamente se va a ir sumando a las otras que estamos teniendo con los partidos políticos, y me da la impresión de que va a llegar a buen puerto”.

Sin embargo, precisó que todavía no han visto “la oportunidad de ver el contenido de lo que quieren plantear”, pero estaría “muy en la línea de fortalecer y respaldar el trabajo” que realizó José Antonio Kast en campaña y centrada en “un gobierno de emergencia”.

“Nos tiene muy contentos contar eventualmente con un respaldo del Partido Nacional Libertario”, declaró a La Tercera, reiterando que “ellos tienen todo el derecho en plantear cuáles son los términos en que se quieren sumar a un futuro gobierno”.

“Me parece súper razonable que ellos planteen con qué, cuáles son los contornos que se sentirían cómodos trabajando en una lógica oficialista y la verdad es que, siendo transparente, se van cimentando las relaciones de una manera mucho más profunda, que es lo que esperamos para los próximos cuatro años”, sentenció Arturo Squella.