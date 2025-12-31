La Moneda y Kast respaldan arribo de Máximo Pacheco a NovaAndino y recalcan su autonomía: “Aquí hay un aval técnico”

Mara Sedini, vocera de la Oficina del Presidente Electo, dejó en claro que el nombramiento de Pacheco cumple con la institucionalidad.

Aurora Williams, ministra de Minería, se refirió a la conformación del directorio de NovaAndino Litio, la sociedad conformada por Codelco y SQM para explotar el litio en el norte del país y que tiene como su presidente a Máximo Pacheco.

En entrevista con radio Infinita, la secretaria de Estado puso énfasis en la autonomía corporativa de la nueva empresa, dejando en claro que el Gobierno no tuvo injerencia en sus decisiones a nivel de mesa directiva.

“La conformación (del directorio) que acabamos de ver de NovaAndino Litio es una que hacen las empresas que se han asociado, tanto Codelco como SQM”, indicó Williams sobre su directorio, que además conforman – por el lado de Codelco – Josefina Montenegro y Alfredo Moreno. SQM por su parte, definió a Ricardo Ramos, Hernán Uribe y Manuel Ovalle como sus directores.

Sobre las razones para definir estos nombres, la ministra de Minería puntualizó que “son elementos que tuvieron en consideración las empresas que conforman esta sociedad. Nosotros, como gobierno, no participamos de aquellas decisiones”.

“Yo soy bastante majadera en señalar que Codelco tiene un gobierno corporativo y que toma las decisiones propias. Yo, en particular, no conocía quienes conformaban el directorio hasta el momento en que se hace público porque estas son decisiones de las empresas”, dejó en claro Aurora Williams.

Sobre las críticas a la designación de Máximo Pacheco como presidente del directorio, sin goce de sueldo, Williams aseveró que “en la conformación del directorio de NovaAndino Litio hay diversas situaciones, pero más allá de aquello, nadie puede discutir las características técnicas de las 6 personas que allí estaban. Las seis elegidas: tres por la empresa SQM y tres elegidas por Codelco”.

“Por lo tanto, primero, aquí hay un aval técnico. Hay una decisión de las empresas respecto de las cuales nosotros (el gobierno) no podemos dar las explicaciones dado que son decisiones de los directorios de cada una”, sentenció.

Equipo de José Antonio Kast respalda nombramiento de Máximo Pacheco

En tanto, desde el equipo del presidente electo, José Antonio Kast, se sumaron al respaldo a la figura de Máximo Pacheco y su nuevo rol en NovaAndino.

Al respecto, Mara Sedini, vocera de la OPE, puntualizó que “es un nombramiento que cumple con toda la institucionalidad y que fue validado por la Contraloría General de la República”.

Sedini expresó que esta nueva institucionalidad permita al fisco obtener cuantiosos recursos por la explotación del litio.

“Esperamos que este nuevo formato institucional que se plantea de cara a poder mejorar la productividad de nuestro país en el ámbito del litio y otro tipo de áreas, permita mayor recaudación para el Estado y también beneficios para los chilenos en cuanto a su desarrollo“, sostuvo.