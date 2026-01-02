Encuesta Black & White: 72% acusó de “falta de espíritu democrático” por llamados de movilización durante gobierno de Kast

La más reciente edición de la encuesta Black & White abordó las alertas de movilización que se han realizado para cuando asuma el Gobierno de José Antonio Kast. La situación, incluso, ha generado división en el actual oficialismo.

Todo esto luego de que el Pleno del Comité Central del Partido Comunista (PC) señalara que “será relevante impulsar hitos de movilización amplia y unitaria“. Al respecto se ejemplificó con “un 8 de marzo masivo, el 1 de mayo y otras, que expresen no solo la defensa de derechos específicos, sino también una respuesta democrática y social frente a tendencias autoritarias y regresivas”.

Al respecto, el estudio consignó que un 72% rechazó las alertas de movilización contra la administración de Kast, previo a que inicie. De hecho, la noticia generó rabia a un 46% de los que respondieron la encuesta, seguido de impotencia (34%), decepción (32%) y desconfianza (29%). A eso se suma que un 21% afirma sentir miedo, un 19% indiferencia y un 14% ansiedad.

La encuesta Black & White dio cuenta también que un 72% rechazó que se reaccionará a la persona que va a gobernar, en este caso Kast, y no a un hecho en particular, respecto a este llamado de movilización, lo que demuestra una “falta de espíritu democrático”.