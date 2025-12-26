“Polémica artificial” y “amenaza clara”: la controversia por llamado del PC a “salir a la calle” en gobierno de Kast

Para Cristián Monckeberg, “aquí se están dejando huellas muy claras respecto de lo que va a ocurrir en el próximo Gobierno”.

Controversia provocó la última reunión del Comité Central del Partido Comunista (PC), donde además de culpar a La Moneda de la debacle presidencial de Jeannette Jara, instaron “a articular un pueblo organizado, movilizado y consciente de sus intereses” y “abrir paso a un trabajo de masas sistemático sostenido” para desarrollar su labor de oposición en el gobierno de José Antonio Kast.

Ante esto, Cristián Monckeberg, ex presidente de RN, calificó esta declaración como una “amenaza clara” a la próxima administración, indicando a radio Cooperativa que “el problema es que el PC tiene una historia que la arrastra durante tanto tiempo y que es su sello, que evidentemente es una amenaza”.

Monckeberg reiteró que lo planteado por el PC “es una amenaza clara de qué es lo que quieren hacer y cómo lo van a hacer”.

“Si lo dijera la Democracia Cristiana (DC), el Partido por la Democracia (PPD) o el Partido Socialista (PS), entendería que es una coordinación democrática respecto de utilizar diferentes herramientas para hacer oposición. Pero cuando viene del PC, evidentemente uno lo ve de una manera distinta, mucho más intensa”, argumentó.

Para el ex timonel RN, “aquí se están dejando huellas muy claras respecto de lo que va a ocurrir en el próximo Gobierno”.

PC responde: “Es artificial la polémica”

Ante los cuestionamientos, el diputado Luis Cuello (PC) defendió el llamado de su colectividad a la movilización de las masas, asegurando que “la libertad de expresión y reunión son parte de la democracia y, por lo tanto, es artificial la polémica que se instala”.

“Es relevante construir una oposición que tenga un fuerte vínculo con la sociedad, sobre todo para defender democráticamente los avances sociales, para no permitir retrocesos. En esta discusión observo un intento de estigmatizar a los ciudadanos que se organizan y eso sí es poco democrático”, sentenció el legislador.