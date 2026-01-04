Embajador de EEUU a Boric: “Espero que reconozca que lo que se hizo fue por el beneficio de la gente de Venezuela y Chile”

“Me alegro mucho por los venezolanos que viven aquí en Chile y en el mundo. Pronto tendrán un país seguro al que regresar”, sentenció Brandon Judd.

Brandon Judd, embajador de EEUU en Chile, dedicó palabras para el presidente Gabriel Boric, quien se mostró contrario a la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa.

Judd indicó en conferencia de prensa que aún no había tenido oportunidad de conversar con el jefe de Estado chileno sobre la acción militar concretada en Caracas, pero le envió un mensaje.

“Espero que reconozca que lo que se hizo fue por el beneficio de la gente de Venezuela y Chile. Sabemos que la elección pasada era todo sobre seguridad y protección, y ambos temas van a ser ayudados por lo que pasó”, argumentó.

Consultado sobre las declaraciones del presidente Boric rechazando la intervención estadounidense en Venezuela, Brandon Judd sostuvo que no las revisó en detalle, por lo que se excusará de realizar comentarios.

Sin embargo, dejó en claro que dichas palabras no afectarán las relaciones bilaterales entre Chile y Estados Unidos.

En esta línea, Judd expresó que más allá de lo señalado por Boric, “la mayoría de la gente chilena entiende lo que acaba de ocurrir. Entienden que lo que el presidente Trump y el secretario Rubio dijeron es verdad, Maduro no era el presidente legítimo y algunas cosas debían pasar y pasaron, y ahora los venezolanos se sienten más cómodos para regresar a su país, por eso hay tanta felicidad”.

Además, el representante diplomático se sumó a la convocatoria de la comunidad venezolana en las calles de Santiago para celebrar la captura de Maduro.

“Me alegro mucho por los venezolanos que viven aquí en Chile y en el mundo. Pronto tendrán un país seguro al que regresar”, sentenció en redes sociales.