Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn: la cárcel para narcotraficantes que recibió a Nicolás Maduro

Nicolás Maduro ahora será compañero de prisión de los narcotraficantes mexicanos Rafael Caro Quintero e Ismael El Mayo Zambada, además de Luigi Mangione.

Nicolás Maduro ya se encuentra en suelo norteamericano, y tras aterrizar en Nueva York, fue derivado hasta las oficinas de la DEA, cuyo registro fue compartido en redes sociales por la Casa Blanca y posteriormente derivado al Centro Metropolitano de Detención (MDC) de Brooklyn.

El MDC de Brooklyn es una cárcel federal operativa desde 1984 y que cuenta con más de 1.300 internos que están a la espera de juicio o cumplen condena por delitos federales.

El recinto penitenciario es de alto perfil, ya que entre sus reclusos se encuentran jefes de carteles de narcotráfico, integrantes del crimen organizado y condenados por terrorismo, delitos financieros y sexuales.

Centro Metropolitano de Detención recibió en su momento al Chapo Guzmán, al ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna,a Ghislaine Maxwell y a Diddy Combs, entre otros.

Nicolás Maduro ahora será compañero de prisión de los narcotraficantes mexicanos Rafael Caro Quintero e Ismael El Mayo Zambada, además de Luigi Mangione.