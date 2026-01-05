“Es legítimo”: Kast le resta dramatismo a la ausencia del PC en su proclamación

“Es legítimo que el presidente del PC manifieste hoy día que no pueda estar en esta ceremonia porque tenemos una diferencia, y la hemos expresado así siempre”, sostuvo José Antonio Kast.

José Antonio Kast le restó dramatismo a la ausencia del Partido Comunista (PC) en la ceremonia en la que el Tribunal Calificador de Elecciones procedió a su proclamación como presidente electo, tras imponerse en la segunda vuelta de la Elecciones Presidenciales 2025.

A la ceremonia acudieron autoridades de los tres poderes del Estado, además de representantes de los partidos políticos tanto del oficialismo como de la oposición, salvo la colectividad que lidera Lautaro Carmona.

“Es legítimo que el presidente del PC manifieste hoy día que no pueda estar en esta ceremonia porque tenemos una diferencia, y la hemos expresado así siempre“, sostuvo José Antonio Kast.

Kast y posibles acuerdos con el PC tras su proclamación

Pero “hay materias donde tendremos que conversar y eventualmente se podrá llegar a un acuerdo en temas que hoy día nos afligen a todos (…) la migración irregular, el crimen organizado“, complementó.

Ahondó en el tema y añadió que “puede haber diferencias puntuales, eso puede hacer que en una ceremonia como esta, que no era habitual que el presidente electo invitara a los presidentes de los partidos, alguien no se presente. No hay problema, no vamos a hacer un hecho político de eso”.

Previo a la proclamación de José Antonio Kast como presidente electo, el timonel del PC, Lautaro Carmona, había manifestado que “a veces la omisión es una buena forma de pronunciarse y hacerlo con respeto“.

En la oportunidad, Kast también se refirió a las diferencias que tuvo con el presidente Gabriel Boric sobre lo ocurrido en Venezuela, y manifestó que “mientras él esté, será la línea del gobierno”.

Respecto de su postura, apuntó que ha sido “muy transparente. Durante la campaña siempre señalé que para nosotros la situación que ocurría en Venezuela trascendía las fronteras del país, porque había casi ocho millones de migrantes forzados (…) y para nosotros era muy relevante que eso pudiera resolverse“, concluyó.