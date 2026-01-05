Vallejo y operación de EEUU en Venezuela: “Puede perder su petróleo sin recuperar su democracia”

Por otro lado, la ministra vocera de Gobierno afirmó que el litio y cobre podrían estar en riesgo tras amenazas de Trump, señalando que “sienten es que por tener la fuerza suficiente, pueden hacer lo que quieran”.

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, abordó la intervención de Estados Unidos en Venezuela y reafirmó su rechazo, señalando que dicha operación pone en riesgo la soberanía de América Latina.

“Nuestro Gobierno lo que ha hecho es defender la tradición diplomática que hemos tenido como Estado a lo largo de la historia en materia internacional. ¿Qué significa defender la tradición diplomática? Es defender el derecho internacional más humanitario en cada caso que hemos conocido”, comenzó diciendo.

Siguiendo en esa línea, la secretaria de Estado manifestó que “nadie, ningún país, puede intervenir o atacar militarmente a otro, sea salvo cuando se trata de una legítima defensa. Y lo que ha sucedido con el ataque militar de Estados Unidos en territorio venezolano vulnera ese derecho internacional”.

A lo que añadió: “Esa ha sido la posición de gobierno y va a ser la posición de Gobierno y Estado hasta el último día de nuestro mandato. Le guste a quien le guste”.

Ministra Camila Vallejo se refirió a la crisis en Venezuela

En este marco, la ministra Vallejo lamentó la situación que se vive en Venezuela, enfatizando que “ya había perdido su democracia y ahora puede perder su petróleo sin recuperarla y eso es grave para toda América Latina”.

Considerando lo anterior, la vocera de Gobierno hizo hincapié en la importancia de tener una postura clara de condena para acciones de este estilo. “No podemos dejar de señalar a quienes pretenden imponer la ley del más fuerte y pasar por encima de todas las convenciones internacionales”, aseveró.

Lo anterior, haciendo alusión a las advertencias que ha hecho Donald Trump a otros países de la región, como a Colombia, Cuba, México, e incluso, Groenlandia.

“Así como fue Venezuela ahora, mañana el Canal de Panamá, Groenlandia, y quién sabe sino también sobre otro recurso estratégico como el cobre o litio en otros países de nuestra región”, sostuvo.

“Hay que abrir los ojos, nos lo están diciendo abierta y directamente, no lo estamos inventando. Lo que nos están diciendo y sienten es que por tener la fuerza suficiente, pueden hacer lo que quieran en América Latina porque la consideran su patio trasero”, sentenció la ministra Camila Vallejo.