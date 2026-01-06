Johannes Kaiser y gabinete de Kast: “Si llega el llamado al presidente voy a levantar el teléfono”

Johannes Kaiser llegó hasta la Oficina del Presidente Electo (OPE), también conocida como La Moneda Chica, para reunirse con José Antonio Kast.
En la oportunidad, el diputado le dio una nómina de militantes del Partido Nacional Libertario que podrían integrarse al futuro gabinete o aterrizar en diversos ministerios.
Al respecto, Johannes Kaiser indicó a la prensa que “nosotros no hemos conversado sobre nombres, nosotros presentamos un listado de personas que podrían ser, entonces, quizás, un enriquecimiento para el futuro gobierno”.
Si bien Kaiser dejó en claro que no era parte de la lista de libertarios que pueden sumarse al gobierno de Kast, no se restó de ser una alternativa para ser parte del gabinete del presidente electo.
“Si llega el llamado al presidente voy a levantar el teléfono, no lo voy a dejar sin responderle, no me parece”, sentenció.