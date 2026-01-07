Críticas a posibles ministros y atraso en el anuncio: el enredo de Kast con el nombramiento de su gabinete

La tarea de confección del gabinete no ha estado exenta de problemas y contratiempos. Uno que ha preocupado a la OPE es la filtración de nombres de posibles ministros, lo que ha adelantado las críticas por parte de dirigentes que serán oposición al gobierno de Kast, pero también de las propias filas.

La fecha exacta de presentación del gabinete ministerial de José Antonio Kast ha cambiado en más de una ocasión. En primera instancia, se pensaba en la tercera semana de enero; luego el equipo del presidente electo se autoimpuso la quincena del mismo mes. Pero en los últimos días, por cambios de agenda y problemas de confección del gabinete, el anuncio se retrasó para la segunda mitad del primer mes del año.

El objetivo es claro: que los ministros ya estén nombrados este mes con el objetivo de tener un margen de tiempo suficiente para coordinar el traspaso de funciones con los actuales secretarios de Estado en febrero.

Así lo ha transmitido Claudio Alvarado (UDI), coordinador de la transición del nuevo gobierno y quién cumple funciones como jefe de la Oficina del Presidente Electo (OPE).

Sin embargo, la confección del gabinete de Kast no ha estado exenta de problemas y contratiempos. Uno que ha preocupado a la OPE es la filtración de nombres de posibles ministros, lo que ha adelantado las críticas por parte de dirigentes que serán oposición al gobierno de Kast, pero también de las propias filas.

Críticas a posibles ministros

En concreto, son tres los nombres que estarían confirmados y que ya levantan reparos: Jorge Quiroz en Hacienda, Iván Poduje en Vivienda y Francisco Pérez Mackenna en Cancillería.

Quiroz fue oficializado por el mismo Kast ante los líderes empresariales que llegaron hasta “La Moneda chica” ayer martes, según informó el Diario Financiero. El economista fue ratificado en Hacienda luego de que José Luis Daza declinara ocupar algún cargo en el gobierno del presidente republicano. Así, Quiroz fue descartado como triministro de Economía, Minería y Energía para hacerse cargo de la billetera fiscal.

A los pocos minutos de que se conociera la información, las críticas del actual oficialismo comenzaron a llover sobre Quiroz, principalmente, por su rol de asesor en la trama de las colusiones. Sin embargo, desde sectores de derecha también se han planteado reparos en la interna debido a la falta de experiencia del economista en el sector público y, además, por los eventuales conflictos de interés que se podrían dar debido a su colaboración con privados.

Otro que levanta resquemores en la derecha, particularmente en Chile Vamos, es Iván Poduje. El arquitecto ha tenido varios cruces con líderes de la coalición en duros términos. Eso, dicen en los partidos de Chile Vamos, podría complicar la relación del eventual ministro con dirigentes de todo el arco político, situación compleja para un líder de cartera.

En el caso de Pérez Mackenna las críticas se han concentrado en la alianza de izquierda debido a su perfil empresarial —es gerente general de Quiñenco—. Si bien su experiencia calza con lo que espera Kast del cargo, generar mayor inversión, la tensión en la región generada por la operación de Estados Unidos en Venezuela, ha puesto en entredicho que sus habilidades sean compatibles con las necesidades de la futura Cancillería.

Enredo en los republicanos por nombramientos

El enredo con los nombres de los ministros no ha sido algo exclusivo de la OPE. En el Partido Republicano, donde aún milita el presidente electo, también han existido ciertas tensiones por adelantar nombres en la prensa.

Ese fue el caso de Ruth Hurtado, secretaria general de Republicanos, quién en entrevista con EmolTV dio por cerrados los nombres de Claudio Alvarado (Interior), Martín Arrau (MOP) e Iván Poduje.

Ante los flancos que se han abierto, el presidente de la tienda y senador electo, Arturo Squella, salió a hacer el control de daños advirtiendo que los nombres pueden cambiar hasta que sean anunciados por el mandatario electo.

“Hay que ser cuidadosos con los nombres, independientemente de los trascendidos, porque hasta que no esté anunciado, esto es un puzzle que se quiere convertir en cuadro. Al final, cuando ya está armado el puzzle, se le pone pegamento a las piezas”, dijo Squella en conversación con T13 Radio.

Squella dio a entender que los nombres, pese a que algunos están socializados, pueden variar debido a que aún falta la respuesta de ciertas figuras a las que se les ha ofrecido algún cargo en el gabinete de Kast.

“Uno no se amarra hasta que se anuncie”, sentenció Squella.