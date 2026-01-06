Ruth Hurtado adelantó los nombres del gabinete del presidente electo José Antonio Kast

Por su parte, el propio Kast habría indicado a la CPC que Jorge Quiroz sería su ministro de Hacienda.

La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, adelantó este martes los nombres de algunos de los futuros integrantes del gabinete del presidente electo, José Antonio Kast.

De esta forma, la dirigente republicana se adelantó a los anuncios oficiales, a la vez que precisó que el 20 de enero será la fecha límite para la presentación del equipo ministerial.

En la entrevista que le concedió a EmolTV, Ruth Hurtado manifestó también que, para conformar su gabinete, José Antonio Kast ha mantenido diversas reuniones y llamados para conformar su equipo. “Se van a sorprender con los nombramientos“, aseveró.

Los nombres del gabinete de Kast que entregó Ruth Hurtado

De acuerdo con lo manifestado por Ruth Hurtado, de momento son tres los nombres seguros que formarán parte del gabinete del presidente electo.

En esa línea, mencionó a Claudio Alvarado, Martín Arrau e Iván Poduje, aunque no dio a conocer los cargos que ocuparían una vez que asuma el nuevo gobierno.

Los tres nombres ya habían trascendido en las últimas semanas. A Claudio Alvarado se lo vincula tanto con el Ministerio del Interior como con la Secretaría General de la Presidencia; Martín Arrau suena en el Ministerio de Obras Públicas, mientras que Iván Poduje aparece ligado al Ministerio de Vivienda.

“Hay varios nombres en cada uno de los ministerios y el presidente se está tomando el tiempo suficiente para elegir al que sea mejor“, apuntó también Ruth Hurtado.

A los nombres entregados por la secretaria general del Partido Republicano se han sumado en las últimas semanas los de José García Ruminot, Mara Sedini y Jorge Quiroz, entre otros.