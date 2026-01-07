Squella aborda conversaciones para que PNL sea parte del Gobierno de Kast: “Suena raro la palabra negociación”

El presidente del Partido Republicano también se refirió al nombramiento de ministros, afirmando que “hay que ser cuidadoso con los nombres”.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, se refirió a las conversaciones que han sostenido con el Partido Nacional Libertario (PNL), señalando que “da la impresión” que sí será parte del futuro gobierno, pero que el término “negociación” que ha empleado la colectividad, “suena raro”.

En conversación con T13 Radio, el senador electo comenzó diciendo que “suena raro la palabra negociación. Uno la deja pasar porque es como que yo te doy y tú me das. No, es como que fuera una transacción. Y no hay nada más lejos de eso”.

Lo anterior, “porque en el espíritu de, no solo Johannes Kaiser, el presidente, sino que en prácticamente todas las personas con las que me ha tocado interactuar, e interactuamos bastante. (…) Muchos de ellos eran parte del Partido Republicano. Hay un verdadero espíritu de colaborar y de estar lo más disponible o de la mejor forma disponible para sacar adelante esta tarea”.

Arturo Squella prevé que PNL sea parte del Gobierno de Kast

Siguiendo en esa línea, planteó que “no creo que haya sido con mala intención de alguien el poner ese verbo. Pero no tengo ninguna duda que en el grueso, en lo sustantivo, en lo estructural, estamos muy en línea”.

En cuanto a la posibilidad de que el PNL integre el futuro gobierno de Kast, Squella manifestó que “me da la impresión (que sí), por las conversaciones que hemos tenido, y acá tú tienes un buen ejemplo de cómo uno empieza a asumir un rol más de partido político que de contraparte de los otros partidos. Eso ha sido una buena prueba esa. Uno puede colaborar porque conoce mucho más individualmente a ambas partes, entonces colaboramos”.

Con respecto a la conformación del gabinete, donde se adelantó el rol de ciertas figuras, el timonel republicano dijo que “hay que ser cuidadoso con los nombres”.

“Es que uno no se amarra sino hasta que lo dice formalmente en la presentación. De hecho, especialmente cauto, ayer, (José Antonio Kast) anunció que se iba a tomar unos días adicionales, cosa que me parece bastante prudente si es que lo necesita para chequear, que esas piezas calcen bien. Acá se trata de un equipo humano que le va a tocar trabajar juntos en una suerte de trabajo, el más intenso que han tenido en sus vidas y es muy importante que entre ellos calcen muy bien”, cerró Squella.