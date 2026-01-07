Secciones
Daniel Jadue se lanzó contra Boric: “Quiere que olvidemos todas las veces que se subordinó”

Los cuestionamientos del ex alcalde de Recoleta se suman a los que realizó menos de 24 horas antes contra la ministra vocera, Camila Vallejo.

Juan Pablo Ernst

Menos de 24 horas después de cuestionar a la ministra vocera, Camila Vallejo, el ex alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, cargó este miércoles contra Gabriel Boric, tras las críticas del mandatario a aquellos “líderes que le rinden pleitesía y se muestran serviles al presidente de EE.UU.”, Donald Trump.

Al abordar el posteo del mandatario, Jadue cuestionó la coherencia de la postura del jefe de Estado, y sostuvo que “pareciera que él quiere que olvidemos todas las veces que él se subordinó“.

Durante su intervención en el programa Sin Maquillaje, el ex jefe comunal ahondó sus críticas y preguntó: “¿Qué tenía que hacer Chile opinando en la guerra de Ucrania?”.

¿Qué tenía que hacer Chile subordinándose al discurso de los neonazis en Ucrania para hacerle ojitos a Trump, y en el fondo encontrarle la razón y sumarnos a su política?“, complementó.

“La verdad, ninguna. No había ni siquiera necesidad de opinar en una cuestión tan distante. Dice que es por principios. No, no nos olvidamos cómo se sumó a la persecución del gobierno venezolano“, planteó al respecto.

Antes de cargar contra Boric, Daniel Jadue lo hizo con Vallejo

Horas antes de cargar contra el presidente Gabriel Boric, Daniel Jadue lo había hecho contra la ministra vocera, Camila Vallejo, a quien criticó duramente a propósito de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.

“Hoy yo escuchaba una declaración de una ministra que alguna vez fue cercana, que decía que lo que había pasado en Venezuela les podía pasar a ellos que estaban en el gobierno. ¿Será que es tal la desconexión de esta ministra de la realidad que ha generado su gobierno que se creen revolucionarios todavía?”, planteó Daniel Jadue.

“¿No entienden que ellos no lograron jamás poner en jaque aquí la propiedad, ni el poder, ni las relaciones sociales? Y tienen miedo, y ahora se acordaron que la intervención no era buena“, complementó el ex alcalde de Recoleta.

