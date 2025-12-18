Secciones
“No se la jugó y traicionó su programa”: los argumentos de Daniel Jadue para culpar al Gobierno de la derrota de Jara

Para el ex alcalde de Recoleta, la administración de Boric “tenía un techo” y no la ayudó.

Foto del editor Rodrigo León
Rodrigo León

El ex alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, apuntó contra el Gobierno de Gabriel Boric a la hora de buscar responsables de la derrota de Jeannette Jara en la segunda vuelta presidencial del pasado domingo.

En su programa de YouTube, Sin Maquillaje, el ex precandidato presidencial sostuvo que la actual administración “prometió transformaciones” y “terminó siendo el gobierno del doble desistimiento”.

“Renunció al cambio constitucional, lo regaló antes, todavía recordamos al presidente Boric llamando a aprobar para reformar, sumándose al coro de la derecha que decía que el texto constitucional era malo y que después lo iban a tener que cambiar. Y el texto constitucional era sumamente bueno y estaba bien hecho”, señaló.

Por lo mismo, para el ex alcalde el Gobierno de Boric “no se la jugó y además traicionó su programa; aprobó el TPP 11, militarizó La Araucanía, hizo todo lo que antes decían que no se podía hacer”.

“Por lo tanto, es un gobierno que tenía ese techo que le ponía a la candidata Jeannette, que hizo todo el trabajo que podía hacer y que combatió con ese techo”, planteó. “El Gobierno de Boric es el mayor responsable, junto con la autocrítica de la izquierda”, sentenció Daniel Jadue respecto a la derrota de Jara.

