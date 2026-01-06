El quiebre entre Daniel Jadue y Camila Vallejo: “¿Se creen revolucionarios todavía?”

El ex alcalde de Recoleta dejó ver sus cuestionamientos a la postura de la vocera de Gobierno sobre Venezuela.

Daniel Jadue, ex alcalde de Recoleta, dejó en claro su quiebre con la vocera Camila Vallejo, a quien criticó duramente a propósito de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

Durante el lanzamiento de un libro, el fallido candidato a diputado del PC reaccionó a las declaraciones de su compañera de partido y a quien reconoció como “alguien que alguna vez fue cercana” sobre el accionar de Donald Trump.

“Hoy yo escuchaba una declaración de una ministra que alguna vez fue cercana, que decía que lo que había pasado en Venezuela les podía pasar a ellos que estaban en el gobierno. ¿Será que es tal la desconexión de esta ministra de la realidad que ha generado su gobierno que se creen revolucionarios todavía?”, cuestionó Daniel Jadue.

Pero Jadue fue más allá en sus críticas: “¿No entienden que ellos no lograron jamás poner en jaque aquí la propiedad, ni el poder, ni las relaciones sociales? Y tienen miedo, y ahora se acordaron que la intervención no era buena”.

Las palabras del otrora jefe comunal se dan luego que Camila Vallejo indicara en conferencia de prensa que “nadie, ningún país, puede intervenir o atacar militarmente a otro, sea salvo cuando se trata de una legítima defensa. Y lo que ha sucedido con el ataque militar de Estados Unidos en territorio venezolano vulnera ese derecho internacional”.

En esta línea, la vocera de Gobierno afirmó que el motivo detrás de la intervención de Estados Unidos tiene relación con el petróleo venezolano, sosteniendo que “así como fue Venezuela ahora, mañana el Canal de Panamá, Groenlandia, y quién sabe sino también sobre otro recurso estratégico como el cobre o litio en otros países de nuestra región”.