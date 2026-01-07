Kast abordó implementación de corredor humanitario en visita a Perú: “Somos vecinos estratégicos”

“Nos vamos contentos. Creo que los senadores también comparten que fueron buenas instancias de diálogo, de conversación”, añadió el presidente electo.

El presidente electo, José Antonio Kast, abordó este miércoles la posibilidad de establecer un corredor humanitario para los migrantes venezolanos, durante el encuentro que mantuvo en Lima con el mandatario interino de Perú, José Jerí.

Luego de la cita, el líder republicano valoró positivamente su viaje a Perú y llamó a “seguir con una agenda legislativa que nos permita enfrentar el crimen organizado, la inmigración ilegal, la migración forzosa y el tema de los corredores humanitarios”.

“Todo eso siempre en acuerdo con el Poder Legislativo y también con lo que implique tener las autorizaciones de la fiscalía y del Poder Judicial“, complementó.

Kast y las relaciones bilaterales con Perú

Respecto de las reuniones que mantuvo durante su visita a Perú, José Antonio Kast las calificó como “muy buenas”.

“Nos vamos contentos. Creo que los senadores también comparten que fueron buenas instancias de diálogo, de conversación“, añadió el presidente electo.

“Lo que esperamos, es que estos sean los mejores cuatro años que vienen hacia adelante de relaciones internacionales bilaterales con Perú. Esa es nuestra meta, es nuestro desafío, nuestro espíritu”, manifestó a continuación.

“Somos vecinos y no solamente tenemos que ser buenos vecinos, sino que somos vecinos estratégicos“, planteó el líder republicano.

“Nosotros lo que estamos haciendo es generar puentes de diálogo, para que una vez que yo jure y asuman los nuevos parlamentarios, esta sea una conversación de los poderes legislativos, judicial y ejecutivo para buscar una salida humanitaria”, sostuvo.

“Nadie quiere pasar a llevar la dignidad de las personas. Todos queremos que aquellos que fueron forzados a salir de su patria puedan volver“, concluyó José Antonio Kast.