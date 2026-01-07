“Parece que nadie conoce sus límites”: La advertencia de Vallejo por Trump y su defensa a Boric por dichos contra líderes que lo apoyan

La ministra vocera de Gobierno afirmó que “no es íntegro ni digno que le rindamos pleitesía” a Trump tras intervención de EE.UU en Venezuela.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, defendió los comentarios del presidente Gabriel Boric contra los líderes que respaldaron a Donald Trump y a su administración tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

El mandatario a través de su cuenta de X cuestionó duramente a “los líderes que le rinden pleitesía y se muestran serviles al presidente de EE.UU. Trump, tratando de ganarse su favor solo se humillan”.

Dichas declaraciones las emitió en respuesta a la publicación del Ministerio de Asuntos Exteriores de EE.UU., en la cual señalaba que “este es nuestro hemisferio y el Presidente Trump no permitirá que nuestra seguridad se vea amenazada”.

Ministra Vallejo defendió dichos de Boric contra líderes que respaldan a Trump

Bajo este contexto, la secretaria de Estado en conversación con Sonar FM, sostuvo que lo que dijo Boric “no es una casualidad o una declaración que se produce sin contexto alguno. Queremos recordar que tanto el Presidente Donald Trump como el gobierno del Presidente Donald Trump han manifestado abiertamente querer implementar en América Latina una nueva versión de la Doctrina Monroe”.

Siguiendo en esa línea, la ministra Vallejo afirmó que “cuando publican que América Latina es el hemisferio de Estados Unidos y que les pertenecemos, lo que viene a reforzar es esta lógica de tomar posesión, control, bajo la fuerza”.

A lo que agregó: “El problema es que parece que nadie conoce los límites de Donald Trump y pareciera ser que no los tiene. Frente a esa situación que es bastante manifiesta y declarada por el propio Estados Unidos y su Presidente, es que nuestro Presidente señala que no es íntegro ni digno que le rindamos pleitesía”.

Con respecto a la postura que ha adoptado el presidente electo, José Antonio Kast, quien celebró la captura de Nicolás Maduro y respaldó la operación de EEUU, Vallejo se limitó a decir que no quiere “juzgar ni anticipar lo que vaya a hacer el futuro gobierno”.