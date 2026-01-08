Presidente Boric y resultados de Encuesta Casen 2024: “En nuestro Gobierno la pobreza ha disminuido en Chile”

Previo a que se presentaran los resultados, el mandatario destacó que la encuesta “da cuenta de la disminución de la pobreza en nuestro país en todas sus dimensiones”.

El presidente Gabriel Boric se refirió a la Encuesta Casen 2024, cuyos resultados se publicaron durante esta jornada.

Previo a que la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, presentara públicamente dichos resultados, el mandatario destacó que la encuesta “da cuenta de la disminución de la pobreza en nuestro país en todas sus dimensiones, con una nueva metodología que es más exigente, que fue trabajada durante mucho tiempo por un panel de expertos independiente y que eleva los estándares con los que el Estado mide la realidad social del país”.

Encuesta Casen 2024: presidente Boric destacó disminución de la pobreza en su Gobierno

Según el jefe de Estado, los resultados de la Casen 2024 son “fruto de gestión y de decisiones que pusieron a las personas en el centro, de políticas públicas que protegieron a las familias en momentos económicos difíciles y que hoy permiten volver a avanzar. También son producto de la labor de largo plazo del Estado y muestran la importancia de lo público para mejorar la vida de las personas”.

A lo que agregó: “No podemos nunca olvidarnos que en Chile sigue habiendo mucha gente, muchas familias que les cuesta llegar a fin de mes, muchas familias de clase media que viven con una tremenda incertidumbre e inseguridad y muchas familias que viven bajo la línea de la pobreza”.

Tras ello, el presidente Boric recalcó que durante su gestión disminuyó la pobreza en el país. “En nuestro gobierno nos tocó la Encuesta Casen de 2022 y hoy día la 2024, y podemos decir con orgullo que durante nuestro periodo de gobierno la pobreza ha disminuido en Chile“, aseveró.

“Gobernar con responsabilidad es medir bien, actuar con seriedad y hacerse cargo de los problemas con datos, con trabajo, con compromiso, con las autoridades en terreno permanentemente. Ese es el camino que estamos siguiendo”, complementó.

Para cerrar, Boric sostuvo que “es una política de Estado que debe mantenerse independiente de los gobiernos de turno”.