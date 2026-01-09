A diez días del anuncio: los nombres seguros y las incógnitas que persisten en el puzzle ministerial de Kast

Ya con el grueso del gabinete conformado, en estos días el equipo de Kast ha comenzado la evaluación de los nombres para los llamados ministerios sectoriales como Educación, Salud y Minería.

En los republicanos aseguran que el gabinete ministerial de José Antonio Kast es como un puzzle que debe pasar a ser un cuadro; cuando estén todas las piezas en su lugar, se pueden pegar.

La analogía la ha repetido el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, tanto en público como en privado. Y es que la ansiedad de los partidos ha comenzado a aumentar conforme se acercan los días a la fecha límite que se autoimpuso el presidente electo, el 20 de enero.

Sumado a los nombres, hay otra incógnita que aún no se despeja: si habrá “bi” o “tri” ministros en el gabinete presidencial.

Los que ya están dentro del gabinete

Una de las primeras determinaciones que tomó Kast tras su victoria en segunda vuelta fue encargarle a Claudio Alvarado (UDI) el traspaso de mando y supervisar la confección del gabinete. Si bien es el mismo mandatario electo quien se ha encargado de decidir quiénes compondrán su gobierno —contrario a lo que se creía en los partidos donde apostaban a mayor incidencia—, ha sido el ex presidente del Senado quien ha acercado nombres y ha funcionado como su consejero en la elección de cuadros.

Esa confianza se debe en gran parte a la amistad que han cosechado ambos desde el tiempo en que Kast militaba en la UDI. De hecho, Alvarado fue uno de los que lo apoyó cuando el líder republicano intentó por primera vez tomar el control del partido gremialista desafiando a los “coroneles”.

Ahora, en el gobierno de Kast, Alvarado será una vez más su escudero cumpliendo la labor de jefe del gabinete ministerial en la cartera de Interior.

Otro nombre que está asegurado es el de Jorge Quiroz, el economista que tomó las riendas del programa económico de Kast a lo largo de 2025 y que ahora tendrá su debut en la labor pública en la cartera de Hacienda, una de las más relevantes dentro de las 25 que componen el gabinete.

Con la seguridad de ya estar confirmado en el cargo, Quiroz tuvo su primera intervención en Icare como ministro. El economista, fiel a su estilo, trazó una meta ambiciosa: destrabar US $12 mil millones en proyectos de inversión en los primeros 45 días de mandato con el horizonte de un Imacec de dos dígitos.

En la vocería de Gobierno también hay claridad de que será Mara Sedini la encargada de ser la voz de la administración de Kast. La comunicadora llega a La Moneda sin experiencia previa en la arena política; nunca fue funcionaria de gobierno, parlamentaria o asesora; de hecho, no tiene militancia. Y su carrera se ha dedicado a la “defensa de las ideas de la libertad” según quienes la conocen. Pero desde que se integró al comando republicano, Sedini supo ganarse la confianza del presidente electo para transmitir sus ideas.

Un nuevo nombre que se zanjó en los últimos días es el del senador José García Ruminot (RN), quien será el titular de la Secretaría General de la Presidencia. Su presencia en el gabinete tiene dos explicaciones: su reciente experiencia como presidente del Senado y la necesidad de incluir a Renovación Nacional en el comité político.

Otro cargo clave es el de Cancillería que, hasta el momento, sería Francisco Pérez Mackenna, actual gerente general de Quiñenco. El cambio del panorama regional, sin embargo, ha puesto en cuestión si su perfil es el más adecuado para el delicado momento que atraviesan las relaciones internacionales debido a la presión estadounidense sobre sus socios estratégicos de Latinoamérica.

Los nombres en evaluación y los “bi” y “tri” ministerios

Ya con el grueso del gabinete conformado, durante la última semana el equipo de Kast ha comenzado la evaluación de los nombres para los llamados ministerios sectoriales como Educación, Salud o Minería.

Uno de ellos ya tiene dueño. Se trata de Martín Arrau que se hará cargo del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Sumado a quien fuera jefe de la campaña de segunda vuelta de Kast, han comenzado a sonar dos nombres para Salud y Educación; May Chomali y María Paz Arzola, respectivamente. Si bien no están confirmadas, ambas están en carpeta y en la “Moneda chica” se estaría chequeando sus trayectorias para analizar su idoneidad para el cargo.

En Vivienda, parece seguro el nombramiento de Iván Poduje, el arquitecto que estuvo encargado de realizar el plan habitacional de Kast en campaña.

Una encrucijada para el mandatario electo es el “tri” ministerio que pensaba para Economía, Energía y Minería. Según trascendió, ese cargo fue ofrecido a José Luis Daza, pero éste declinó para mantenerse como el segundo al mando de la economía argentina.

Con ese panorama, el segundo en la fila es Bernardo Fontaine, hombre a cargo de delinear la estrategia para los primeros 100 días de mandato. Sin embargo, la idea de que el economista se haga cargo de tres ministerios se ha ido diluyendo.

La misma presidenta de la CPC, Susana Jiménez —quién se reunió con Kast a principio de semana— dio luces sobre esto: “Tengo la impresión de que en esta primera etapa no va a haber bi o triministerios”, adelantó la representante de los gremios empresariales.

En su presentación en Icare, Kast aludió al tema asegurando que el 20 de enero “sabrán si habrá bi o tri ministerios”.