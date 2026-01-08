Cifras económicas récord y con el respaldo de Kast: el auspicioso aterrizaje de Jorge Quiroz en Hacienda

Si bien Kast ratificó que su primer gabinete será anunciado el próximo 20 de enero, es un hecho la llegada del ingeniero titulado de la Universidad de Chile y doctor en Economía de Duke University al edificio de Teatinos 120.

El pasado martes 6 de enero, el presidente electo, José Antonio Kast, confirmó ante la plana mayor la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), lo que era un secreto a voces: el aterrizaje de Jorge Quiroz en el Ministerio de Hacienda.

Y Jorge Quiroz ya está asumiendo el rol con propiedad, ya que acompañó al presidente electo en su encuentro con el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare), donde entregó detalles de lo que será su labor; terminar con la “maraña” de permisos a la inversión e impulsar la productividad.

El ascenso de Quiroz se comenzó a gestar cuando se sumó como flamante asesor económico del entonces candidato del Partido Republicano, mientras el resto de los economistas más reconocidos se cuadraban con Evelyn Matthei.

Fue en dicho periodo cuando se conoció una de las medidas más cuestionadas por el presidente electo, tanto por el oficialismo como por la propia oposición, el recorte de USD 6.000 millones en apenas 18 meses de gobierno.

Todos contra Jorge Quiroz y el férreo respaldo de José Antonio Kast

Pero el nombre de Jorge Quiroz no ha estado exento de la polémica, ya que durante la campaña electoral Jeannette Jara hizo alusión a los vínculos del asesor de Kast con uno de los episodios más oscuros del ámbito económico del último tiempo: los casos de colusión.

Y es que Jorge Quiroz aparece consignado, tanto por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) como por el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC), como el creador del “método Quiroz”, con el cual las empresas involucradas en la colusión de los pollos coordinaron repartirse el mercado y fijar los precios entre 1994 y 2010, aunque no se presentó acusación en su contra en la investigación.

Pero también se recordó su declaración en la investigación del TDLC, por la colusión de las farmacias, en favor de Salcobrand, aseverando que “no existen indicios de corrupción en este mercado”.

Ante esto, Jara recalcó que “que la gente lo sepa: la colusión de los medicamentos la organizó el asesor económico de Kast. Y no quiero que a la gente se la sigan jodiendo”.

Frente a estas acusaciones, Jorge Quiroz respondió: “Son mentiras, ataques de campaña, la entiendo como la reacción de una persona un poquito desesperada después de hace menos de 48 horas haber recibido la votación más baja que ha tenido la izquierda en el período democrático, la historia democrática chilena, así que se entienden esas reacciones muy destempladas y que creo que le hacen daño al diálogo nacional”.

En esta polémica, José Antonio Kast se cuadró con su asesor económico y lo respaldó públicamente, aseverando que “hay un dicho que ocupa mucho la izquierda, que es miente, miente, que algo queda. Lo que han dicho sobre los beneficios sociales, de temas de educación, es todo falso”.

Sin embargo, los ataques en contra de Quiroz no solo surgieron del actual oficialismo, donde su llegada a Hacienda es vista como “un espaldarazo a las colusiones”, sino que también desde Chile Vamos pusieron en duda su capacidad, sosteniendo que “sería un disparo en los pies” su presencia en el gabinete.

El auspicioso escenario económico que espera a Quiroz en Hacienda

En este escenario, las cifras económicas conocidas en los últimos días hacen presagiar que Jorge Quiroz tendrá una larga “luna de miel” en el Ministerio de Hacienda, ya que, por ejemplo, Chile logró un récord de exportaciones durante 2025, rompiendo por primera vez la barrera de los US$ 100.000 millones.

A esto se suma el precio del cobre, que también logró registros históricos al superar la barrera de los USD 6 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, lo que llevó al dólar a bajar más allá de $900. En tanto, la inflación para 2025 llegó a 3,5%, su mejor resultado en cinco años.

Esto fue destacado por el biministro Alvaro García: “El crecimiento económico es superior al potencial de la economía, la tasa de inversión es la más alta que hemos tenido en los últimos años, la cartera de proyectos de inversión a realizarse en el futuro también es la más grande que hemos tenido en los últimos años y la inflación, la más baja que hemos tenido en los últimos años”.

Así, las proyecciones de los expertos para el primer trimestre de 2026 son auspiciosas, con una inflación cercana al 3% para los primeros meses del año. El escenario perfecto para el aterrizaje de Jorge Quiroz en el Ministerio de Hacienda.