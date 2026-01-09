Presidente Boric celebra cifras económicas con emplazamiento a Kast: “Chile no se cae a pedazos”

“No es sostenible seguir diciendo que Chile se cae a pedazos y toda esa narrativa de campaña que desgraciadamente pareciera que ayer retomó”, aseveró el jefe de Estado.

El presidente Gabriel Boric se refirió a las recientes cifras económicas que dan cuenta de un récord en exportaciones en 2025, además de la caída de la inflación, y las contrastó con las últimas críticas expresadas por José Antonio Kast respecto a su administración.

En entrevista con Súbela, el jefe de Estado detalló cómo será la labor del actual oficialismo en su rol de oposición a partir del 11 de marzo.

“No soy de los catastrofistas, no vengo a sembrar miedo. Espero que el próximo gobierno tenga una actitud donde no venga a encontrar enemigos externos y ciudadanos de segunda categoría”, indicó Boric, quien aseguró que “lo que pueden tener las certezas los ciudadanos, que pueden legítimamente sentir temor, que va a haber un sector político que aún tiene alta representación tanto en el Congreso como la sociedad, que los vamos a seguir defendiendo. No vamos a permitir que se retroceda en los derechos que se han alcanzado después de tantos años de lucha y trabajo”.

En esta línea, el presidente Boric apuntó al discurso expresado por Kast a lo largo de la campaña presidencial: “Durante la campaña el actual presidente electo dejó absolutamente de lado los temas y se atuvo, en su guion de campaña, de no tocar los temas en que sabe en que su posición es minoritaria en la sociedad, los temas en que se declara conservador: aborto, matrimonio homosexual, situación de las diversidad”.

“Puso mucho énfasis en el tema de la seguridad y la principal preocupación de los chilenos es la seguridad, y eso le hizo sentido a la mayoría de los chilenos y lo eligieron. No es la opción que yo hubiese tomado y además creo que en seguridad no hay atajos, creo que el camino que hemos seguido ha sido el correcto”, argumentó.

Presidente Boric destaca resultados económicos

El presidente Gabriel Boric puso énfasis en los últimos indicadores económicos dados a conocer, puntualizando que “somos el Gobierno que menos aumentó la deuda en los últimos cuatro periodos. Somos el gobierno que, en conjunto con el Banco Central, que es autónomo, logró bajar la inflación que llegó a estar en 14%“.

“Las exportaciones están en su mayor nivel histórico. El precio del cobre está en su máximo histórico. Eso no es gracias al gobierno, son condiciones externas del precio del cobre, por cierto, y van a beneficiar al nuevo gobierno también. Las condiciones macro con las que se va a recibir son muy beneficiosas. Y eso es bueno para Chile, yo me alegro de que eso sea bueno para Chile”, detalló.

En esta línea, envió un mensaje al presidente electo Kast: “No es sostenible seguir diciendo que Chile se cae a pedazos y toda esa narrativa de campaña que desgraciadamente pareciera que ayer retomó”.