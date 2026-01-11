El tensionado fin de semana del oficialismo que volvió a poner en entredicho al PC por su política internacional

El oficialismo tuvo un tensionado fin de semana luego de que Jeannette Jara y el presidente Gabriel Boric reafirmaran su rechazo a los regímenes de Venezuela y Cuba, dejando en una posición incómoda al timonel del PC, Lautaro Carmona, quién salió a defender

La Fiesta de los Abrazos celebrada este fin de semana no fue como otras anteriores. La tradicional instancia que data de 1988 en que el Partido Comunista se reúne con militantes y dirigentes para delinear el futuro político, esta vez, estuvo marcada por el desencuentro entre el presidente de la tienda, Lautaro Carmona, y la ex candidata presidencial del progresismo, Jeannette Jara.

El evento estuvo atravesado por varios factores que transformaron la jornada celebratoria en un hito político relevante para la izquierda.

De partida, la presencia de Jara marcó el retorno de la ex abandera a una instancia formal de su partido. Antes, la ex titular del Trabajo había decidió restarse del comité central del PC que tuvo como eje central analizar la derrota presidencial y parlamentaria.

La expectativa también estaba puesta en que Jara iba a hablar por primera vez como militante comunista tras su derrota frente a José Antonio Kast el pasado 14 de diciembre.

En el transcurso de la campaña presidencial la ex ministra se desmarcó de varias posturas históricas del PC: calificó a Venezuela como dictadura, se desentendió del régimen cubano y mantuvo públicas diferencias con Carmona y el otro líder comunista, el ex alcalde Daniel Jadue.

Ahora, como una militante, Jara no retrocedió en sus posturas y no sólo llamó a una “autoreflexión desencarnada”, sino que fue en contra de la política internacional que ha delineado Carmona al mando del PC.

“El sector donde yo milito tiene una tarea pendiente en el tema de las relaciones internacionales y cómo se promueven los derechos humanos en todos los países, independiente de la bandera que tengan”, partió señalando Jara.

A lo que agregó: “No me agrada lo que ha hecho EE.UU., yo creo que el fin no justifica los medios, pero en Venezuela había una dictadura y el dictador era Maduro”.

Minutos antes de que Jara subiera al escenario, Lautaro Carmona ya había abordado el conflicto venezolano entregando, nuevamente, su respaldo al régimen y negando la existencia de una dictadura.

Sumado a ello —y exigiendo la liberación de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores— Carmona reafirmó la posición histórica del PC respecto al régimen cubano: “Nuestra expresión más alta de solidaridad. Vamos a reivindicar la Revolución Cubana, en toda su autenticidad y raigambre en su pueblo. Levantamos nuestra exigencia de que termine el bloqueo criminal, el ensañamiento y los castigos al glorioso y sacrificado pueblo de Cuba”.

Carmona se enfrenta a Boric y Jara

La declaración de Jara no fue la única que tensionó al PC. El sábado fue publicada una entrevista al presidente Gabriel Boric, en la cuál el mandatario sostuvo que Cuba no es una democracia calificandolo como un “régimen de partido único y no hay libertad de expresión”.

Carmona replicó con dureza al mandatario tildando sus declaraciones como “muy descalificatorias” y señalando que “nos parece un error, una equivocación”.

“Nosotros hemos tenido que decir que valoramos que el Presidente es el titular de las Relaciones Exteriores, sin embargo, desde nuestra mirada de simple partido, en ese aspecto nosotros no estamos de acuerdo. Y le diremos todas las veces que no estamos de acuerdo”, manifestó el timonel PC.

Asimismo, tuvo palabras para la declaración de Jara, aunque en un tono más mesurado.

“Una cosa en la misión que ella tiene y la formulación que hace, que nosotros la respetamos y la respaldamos, por acuerdo nuestro, en tanto lideresa de una coalición que fue históricamente la más amplia que ha tenido Chile, desde la DC hasta el PC; y otra cosa es el Partido Comunista, que es el partido origen de Jeannette, que tiene su mirada, su posición”, sentenció.