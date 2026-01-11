Mayoría respalda posición de Kast sobre Venezuela: 60% avala su postura frente a un 32% que apoya a Boric, según Cadem

La encuesta Cadem, realizada entre el 8 y 9 de enero, arrojó un contundente respaldo a la postura del presidente electo José Antonio Kast respecto a la crisis en Venezuela, en desmedro de la posición que adoptó el presidente Gabriel Boric.
Según el sondeo, el 60% de los consultados manifestó estar más de acuerdo con Kast, quien afirmó que “la detención de Maduro es una gran noticia para la región”.
Por el contrario, solo el 32% respaldó a Boric, quien condenó la acción militar de Estados Unidos y señaló que la crisis debía resolverse mediante el diálogo, por vías pacíficas y respeto al derecho internacional.
Cadem también reveló que el 63% está de acuerdo con que Estados Unidos haya enviado fuerzas militares a Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, mientras un 30% manifestó su desacuerdo. Este respaldo fue transversal en todos los segmentos etarios, socioeconómicos y territoriales, alcanzando el 95% entre quienes votaron por Kast en segunda vuelta y el 70% entre votantes de centroizquierda.
Respecto a las razones de la intervención estadounidense, el 51% de los encuestados considera que el principal motivo fue “quedarse con el petróleo y otros minerales de Venezuela”, seguido por un 19% que atribuye la acción a terminar con el narcotráfico. En contraste, solo el 14% cree que la intervención buscaba facilitar una transición política hacia la democracia.
Consultados sobre quién está tomando actualmente las decisiones de gobierno en Venezuela, el 65% señaló que Estados Unidos bajo Donald Trump, mientras solo el 15% mencionó a Venezuela a través de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Sin embargo, el 54% manifestó estar en desacuerdo con que Estados Unidos asuma el control de Venezuela y tome decisiones de gobierno, frente a un 38% que apoya esta alternativa.
Respecto al futuro político venezolano, el 53% considera que debería llamarse a elecciones, el 29% apoya que la oposición liderada por Edmundo González y María Corina Machado tome el poder, y solo el 10% cree que Donald Trump debería gobernar directamente.
En cuanto al impacto para Chile, Cadem midió el 45% de los encuestados estima que la salida de Maduro del poder en venezuela tendrá un efecto positivo para el país, mientras el 31% lo considera negativo. Sobre el futuro de los venezolanos que viven en Chile, el 67% cree que se quedarán en el país, el 23% estima que se irán con el tiempo, y solo el 5% piensa que retornarán de inmediato.
Expectativas sobre gobierno de Kast y aprobación de Boric
El estudio también midió las expectativas respecto al próximo gobierno de José Antonio Kast, mostrando un leve incremento en el optimismo ciudadano. El 58% de los consultados cree que a Chile le irá “muy bien o bien” con el nuevo gobierno, tres puntos más que en la medición anterior. Por el contrario, quienes piensan que le irá “mal o muy mal” bajaron a 18%, mientras el 20% estima que será “regular”.
En cuanto a la propuesta del presidente electo de crear un corredor humanitario desde Chile hasta Venezuela para facilitar la salida de inmigrantes, el 71% declaró conocer la iniciativa. Sin embargo, sobre su viabilidad, el 37% considera que es “muy o bastante probable” que funcione, el 31% la califica como “poco o nada probable”, y el 24% cree que es “algo probable”.
Por su parte, la aprobación del presidente Gabriel Boric se mantuvo en 37%, con un 57% de desaprobación. Esta cifra representa un punto porcentual más respecto a la última medición de diciembre de 2025, manteniéndose en niveles similares a los registrados durante los últimos dos meses de su gobierno.