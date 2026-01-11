Mayoría respalda posición de Kast sobre Venezuela: 60% avala su postura frente a un 32% que apoya a Boric, según Cadem

La encuesta reveló que seis de cada diez chilenos están de acuerdo con la posición del presidente electo sobre la captura de Maduro, mientras la mayoría también respaldó la intervención militar estadounidense en territorio venezolano.

La encuesta Cadem, realizada entre el 8 y 9 de enero, arrojó un contundente respaldo a la postura del presidente electo José Antonio Kast respecto a la crisis en Venezuela, en desmedro de la posición que adoptó el presidente Gabriel Boric.

Según el sondeo, el 60% de los consultados manifestó estar más de acuerdo con Kast, quien afirmó que “la detención de Maduro es una gran noticia para la región”.

Por el contrario, solo el 32% respaldó a Boric, quien condenó la acción militar de Estados Unidos y señaló que la crisis debía resolverse mediante el diálogo, por vías pacíficas y respeto al derecho internacional.

Cadem también reveló que el 63% está de acuerdo con que Estados Unidos haya enviado fuerzas militares a Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, mientras un 30% manifestó su desacuerdo. Este respaldo fue transversal en todos los segmentos etarios, socioeconómicos y territoriales, alcanzando el 95% entre quienes votaron por Kast en segunda vuelta y el 70% entre votantes de centroizquierda.

Respecto a las razones de la intervención estadounidense, el 51% de los encuestados considera que el principal motivo fue “quedarse con el petróleo y otros minerales de Venezuela”, seguido por un 19% que atribuye la acción a terminar con el narcotráfico. En contraste, solo el 14% cree que la intervención buscaba facilitar una transición política hacia la democracia.

Consultados sobre quién está tomando actualmente las decisiones de gobierno en Venezuela, el 65% señaló que Estados Unidos bajo Donald Trump, mientras solo el 15% mencionó a Venezuela a través de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Sin embargo, el 54% manifestó estar en desacuerdo con que Estados Unidos asuma el control de Venezuela y tome decisiones de gobierno, frente a un 38% que apoya esta alternativa.

Respecto al futuro político venezolano, el 53% considera que debería llamarse a elecciones, el 29% apoya que la oposición liderada por Edmundo González y María Corina Machado tome el poder, y solo el 10% cree que Donald Trump debería gobernar directamente.

En cuanto al impacto para Chile, Cadem midió el 45% de los encuestados estima que la salida de Maduro del poder en venezuela tendrá un efecto positivo para el país, mientras el 31% lo considera negativo. Sobre el futuro de los venezolanos que viven en Chile, el 67% cree que se quedarán en el país, el 23% estima que se irán con el tiempo, y solo el 5% piensa que retornarán de inmediato.

Expectativas sobre gobierno de Kast y aprobación de Boric

El estudio también midió las expectativas respecto al próximo gobierno de José Antonio Kast, mostrando un leve incremento en el optimismo ciudadano. El 58% de los consultados cree que a Chile le irá “muy bien o bien” con el nuevo gobierno, tres puntos más que en la medición anterior. Por el contrario, quienes piensan que le irá “mal o muy mal” bajaron a 18%, mientras el 20% estima que será “regular”.

En cuanto a la propuesta del presidente electo de crear un corredor humanitario desde Chile hasta Venezuela para facilitar la salida de inmigrantes, el 71% declaró conocer la iniciativa. Sin embargo, sobre su viabilidad, el 37% considera que es “muy o bastante probable” que funcione, el 31% la califica como “poco o nada probable”, y el 24% cree que es “algo probable”.

Por su parte, la aprobación del presidente Gabriel Boric se mantuvo en 37%, con un 57% de desaprobación. Esta cifra representa un punto porcentual más respecto a la última medición de diciembre de 2025, manteniéndose en niveles similares a los registrados durante los últimos dos meses de su gobierno.