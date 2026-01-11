“Ya habrían hablado conmigo”: Johannes Kaiser descarta que lo llamen para ser ministro de Kast

“Se están generando puras especulaciones, que lo que están haciendo es probablemente hacer más difícil el trabajo del equipo del presidente Kast”, argumentó el líder del PNL.

El ex candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, descartó este domingo que asuma algún cargo como ministro en el próximo gobierno del presidente electo, José Antonio Kast.

El líder del PNL abordó el tema durante la entrevista que le concedió a Mesa Central, de Canal 13, donde aseveró que “yo no he tomado una decisión (…) A ver, yo le voy a hacer las cosas mucho más sencillas a la prensa: déjenme de lado, punto“.

Argumentó a continuación que “se están generando puras especulaciones, que lo que están haciendo es probablemente hacer más difícil el trabajo del equipo del presidente Kast. Así que me dejan fuera y así no hay mayores discusiones tampoco sobre mi persona”, planteó.

Kaiser descarta que lo llamen para ser ministro de Kast

“Si yo hubiese sido en algún momento una persona interesante para ser ministro, ya habrían hablado conmigo. Entonces, lo único que queda son especulaciones“, reiteró Kaiser sobre el gobierno de Kast.

Respecto de si se le ofreció algún ministerio en el encuentro que mantuvo con el presidente electo, manifestó que “no me lo planteó. No me planteó la oferta de ser ministro y, en ese sentido, yo lo que creo que es que es correcto es terminar con las especulaciones“.

“Yo no le he pedido nada y él no me ha ofrecido nada, y supongo que el mínimo común denominador es nada“, añadió Johannes Kaiser.

Sobre la posibilidad de que el PNL se incorpore al Gobierno, su líder dijo que “eso lo vamos a ver de la mano de la oferta que se nos haga al final. Hasta el momento, nosotros no tenemos una definición respecto de cuál sería el rol que jugaría el Partido Nacional Libertario”.

En esa línea, apuntó que debido a lo anterior “no puedo ir donde mi consejo general, no puedo ir donde mi directiva, no les puedo decir: oigan, esto es lo que nos están ofreciendo“.

Kaiser agregó que aún no reciben una respuesta por parte del equipo de Kast sobre el escrito que le presentaron con sus condiciones para participar en el gobierno de Kast. “Por lo menos no hubo un rechazo explícito al mismo“, puntualizó.