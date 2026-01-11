Secciones
Criteria: 58% está satisfecho con elección de José Antonio Kast como Presidente de la República

Un 45% de los consultados consideró que el país está en una senda de reconciliación después de la elección.

Juan Pablo Ernst

La última encuesta Criteria mostró que, a casi un mes de la segunda vuelta electoral, el 58% de los consultados se muestra satisfecho con la elección de José Antonio Kast como Presidente de la República.

El sondeo se aplicó a 1.002 personas mayores de 18 años y se realizó a través de un panel online entre los días 6 y el 8 de enero de 2026.

De acuerdo con los resultados de la encuesta, el 25% de los consultados manifestó estar “muy satisfecho” con el triunfo de Kast, mientras que un 33% se declaró “satisfecho”.

Por el contrario, un 21% de los encuestados por Criteria dijo estar insatisfecho con la elección de José Antonio Kast, en tanto que otro 21% declaró estar “muy insatisfecho”, lo que configura un 42% de opiniones negativas frente al resultado electoral.

Criteria y las emociones que despierta la elección de Kast

Respecto de las emociones que genera el triunfo de José Antonio Kast, un 42% de los consultados por Criteria indicó sentir alegría, un 23% manifestó miedo, un 20% sorpresa, un 9% tristeza, un 5% desprecio y un 1% ira.

Luego comparó estas cifras con las que arrojó el sondeo efectuado tras la elección de Gabriel Boric en 2022, y reveló que en ese momento un 40% declaró sentir alegría, un 23% miedo, un 22% sorpresa, un 10% tristeza, un 3% desprecio y un 2% ira.

Sobre la cohesión social posterior al balotaje, un 45% de los consultados consideró que el país está en una senda de reconciliación después de la elección, mientras que un 29% opina que Chile quedó dividido tras el proceso electoral.

Finalmente, un 54% de los encuestados señaló que José Antonio Kast ganó porque muchas personas votaron por él por miedo a Jeannette Jara, mientras que un 46% afirmó que el triunfo se debió a que era un mejor candidato que su contendora.

