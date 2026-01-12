El cambio del Gobierno a la norma de “amarre” de funcionarios públicos para lograr su aprobación

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, abordó la ley de reajuste al sector público en medio de los cuestionamientos que ha recibido por su contenido y afirmó que introducirá cambios en uno de sus puntos clave, respecto a lo que la oposición ha llamado “amarre” a funcionarios que ingresaron al Estado durante el Gobierno de Gabriel Boric.
La norma de “amarre” restringía el despido de funcionarios públicos a contrata, estableciendo que solo podrían ser removidos a través de “acto administrativo fundado, con hechos y fundamentos de derecho, sustentado en criterios objetivos y acreditables sin que baste la mera referencia formal a necesidades del servicio sin respaldo fáctico y específico”. Esto, siempre y cuando llevaran dos años en sus funciones, quienes también podrían acudir a Contraloría en caso de considerar que su despido era ilegal.
Sin embargo, recientemente el ministro Grau explicó que habrá un cambio en este sentido, asegurando que el derecho a reclamo será para funcionarios que lleven más tiempo en sus respectivos cargos.
Ministro Grau detalla la modificación a la norma de “amarre” de funcionarios públicos
“Para que no se diga que el Gobierno está tratando de proteger a las personas que entraron a trabajar durante su periodo, vamos a dejar que el derecho a reclamo en la Contraloría sea solo para las personas que entraron al menos hace cinco años“, sostuvo en conversación con Radio Duna.
“Por lo tanto, este derecho a reclamo no va a estar para personas que incluso hayan entrado por concurso público durante esta administración”, añadió.
Lo anterior, haciendo alusión a uno de los principales reclamos de la oposición, que señalaba que el Ejecutivo buscaba “amarrar” a quienes habían ingresado durante la actual gestión.
“Sería difícil de entender que con todo este cambio no pudiéramos llegar a un acuerdo”, manifestó el secretario de Estado.
En esa línea, enfatizó que “es importante que el gobierno que entra pueda definir con mucha eficiencia y sin ningún contratiempo sus equipos de confianza en los gabinetes”.
Teniendo en cuenta lo anterior, recalcó que por “primera vez, se va a poner en la ley que todos los asesores, es decir, sus gabinetes, tienen que salir el 11 de marzo y en los casos que no se presente la renuncia, los jefes de servicio tienen que hacer valer esas salidas”.