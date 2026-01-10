Ministro Boccardo defiende norma de “amarre” y asegura que existe “denostación sistemática a los funcionarios públicos”

El titular del Trabajo cuestionó las críticas a la norma que endurece los requisitos para remover funcionarios públicos, pero señaló que están “muy disponibles” a discutir el punto polémico para “alcanzar un acuerdo”.

El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, salió al paso de las críticas a la llamada Ley de “amarre” y defendió la norma que ha generado mayor controversia dentro de la iniciativa que busca regularizar a trabajadores del sector público.

En conversación con Meganoticias durante este sábado, el secretario de Estado cuestionó la denominación que se le ha dado al proyecto y expresó su disposición a negociar los puntos conflictivos.

“Lo que quizás ha causado más polémica, que aquellos contratas que tuvieran más de dos años de antigüedad puedan reclamar a la Contraloría para que se pronuncie. No estamos diciendo que se tiene que mantener o no, que Contraloría se pronuncie”, explicó Boccardo sobre el artículo que permite a funcionarios a contrata con más de dos años de antigüedad presentar reclamos ante el organismo fiscalizador.

El ministro enfatizó que “nosotros estamos muy disponibles a discutir eso y alcanzar un acuerdo que permita dar tranquilidad a todos los actores”.

Boccardo también aprovechó la instancia para cuestionar el tratamiento que ha recibido el tema en el debate público asegurando que existe “una denostación muy sistemática a los funcionarios públicos”.

Según el ministro, aunque el punto es discutible y pueden existir diferencias legítimas, esto “no amerita la campaña de denostación que han vivido miles de funcionarios públicos del país que permiten que este país se levante todos los días”.

“Creemos que a partir de este artículo, que puede ser discutible, se ha hecho una campaña de denostación que no compartimos”, agregó

“Por supuesto que uno siempre puede mejorar la calidad de los servicios, pero toda tu vida, en buena medida, depende que un funcionario público haga bien la pega”, sentenció.