Criterio “Kaiser” de parentesco con parlamentarios impediría a Rodolfo Carter asumir Ministerio de Seguridad

La eventual nominación de Carter entraría en conflicto con un criterio que la Oficina del Presidente Electo (OPE) hizo valer hace unas semanas: excluir del gabinete a dirigentes que tengan parentesco con parlamentarios.

A una semana del anuncio del gabinete ministerial, la elección de una figura idónea para el Ministerio de Seguridad se ha transformado en el principal escollo para el presidente electo, José Antonio Kast.

El nombre que ha trascendido desde el entorno de Kast es el de Rodolfo Carter, senador electo por La Araucanía y exalcalde de La Florida.

El perfil de Carter siempre se ha adecuado a lo que el mandatario busca para la cartera que hoy encabeza Luis Cordero. De hecho, cuando Carter se integró al equipo del republicano su más posible destino era la repartición a cargo de las policías y políticas de combate al crimen.

Pero el diseño de Kast fue distinto: le pidió ser candidato al Senado en una región distinta a la que Carter aspiraba y en la cual el ex jefe comunal obtuvo la primera mayoría. Ahora, sin embargo, el destino de Carter podría estar en La Moneda y no en el Congreso.

De todas formas, la eventual nominación de Carter en Seguridad entraría en conflicto con un criterio que la Oficina del Presidente Electo (OPE) hizo valer hace apenas unas semanas: excluir del gabinete a dirigentes que tengan parentesco con parlamentarios.

En el momento en que se consideró el nombre de Johannes Kaiser para el gabinete, Claudio Alvarado le notificó a los nacional libertario que existía dicho criterio, que afectaba al líder del PNL al ser su hermana senadora electa.

Carter, en tanto, tiene a su hermano Álvaro Carter —militante del Partido Republicano— que fue reelecto como diputado por el Distrito 12.

Chile Vamos bloquea a Carter

El criterio de parentesco no es el único factor que complica la opción de Carter a Seguridad. El exalcalde no se fue en los mejores términos de Chile Vamos, donde aún tienen “facturas pendientes” con el senador electo.

La diputada Ximena Ossandón (RN) aseguró que mientras Carter fue alcalde “todos aquellos delitos que afectan a la ciudadanía, en vez de disminuir, aumentaron. Me parece que él no tiene los indicadores para asumir un cargo que es tan importante. Yo creo que Rodolfo Carter hizo mucha parafernalia, mucha puesta en escena, pero con resultados que son bastante malos”.

La diputada Marlene Pérez (IND-UDI) se sumó al cuestionamiento. “Se entiende que (el ministro de Seguridad) debe ser de su partido, una persona de su confianza porque fue su mayor promesa de campaña y respecto de la cual existe una alta expectativa ciudadana que no puede defraudarse. Pero no me parece que sea el camino sacar a una persona que fue electa para representar una región”, indicó.

“Esto choca evidentemente con la voluntad expresada por la gente en La Araucanía que lo eligió senador. Y, por lo tanto, a mí por lo menos no me parece una buena señal”, dijo el diputado y senador electo, Andrés Longton (RN).

El diputado Jorge Guzmán (Evópoli) se sumó al coro de críticas planteando que “es cuestionable y no se ve bien que el ministro de Seguridad sea un parlamentario recién electo. El mensaje es malo y perjudica. La ciudadanía entrega un mandato a través de la votación que debe ser respetado y honrado”.

Mara Sedini, vocera de Kast, defendió al senador electo y eventual ministro. “Todos hemos sido testigos del tremendo trabajo que hizo Rodolfo Carter en La Florida. Enfrentó la delincuencia, enfrentó el narcotráfico con profundo coraje, valentía. Con las herramientas que contaba, hizo una diferencia a nivel municipal. En ese sentido yo creo que todos tenemos que valorar ese tipo de personas en nuestra política”, dijo.

De todas maneras, distintas fuentes del sector apuntan a que Carter no sería finalmente el elegido para Seguridad, y que el nombre es cuestión podría ser el alcalde Germán Codina (ex Renovación Nacional) que tiene un perfil similar al del senador electo.

Las mismas fuentes relatan que Kast ha priorizado la confianza para confeccionar su gabinete, factor que jugaría a favor del ex alcalde de Puente Alto que fue uno de los primeros rostros de Chile Vamos en desembarcar en la campaña del republicano.