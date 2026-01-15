Crisis oficialista se agudiza: Jeannette Jara está en reflexión sobre su militancia en el PC

La ex candidata presidencial afirmó que “voy a tomar una decisión en algún momento; no me pongo plazo, porque no tengo nada que me apure”.

La ex candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, confirmó este jueves que se encuentra en un período de reflexión respecto de su militancia en el Partido Comunista (PC), en particular por las diferencias con la dirigencia de la colectividad durante la campaña de las Elecciones Presidenciales 2025.

Jara abordó el tema tras participar en la ceremonia de la firma del decreto del Convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo, oportunidad en la que la prensa le preguntó respecto de la carta que los ministros comunistas presentaron a la comisión política de la colectividad contra las declaraciones del ex alcalde Daniel Jadue.

En la misiva, Camila Vallejo (Segegob), Jaime Gajardo (Justicia) y Nicolás Cataldo (Educación) apuntaron que el ex jefe comunal debe retractarse luego de que acusara a los dos primeros de ser parte de la “persecución” de la que es objeto en el caso Farmacias Populares.

Jeannette Jara en reflexión sobre su militancia en el PC

“No ha sido nunca fácil, los partidos políticos no son un club de amigos“, comentó sobre su relación con el PC, y contó que en su caso “quedé sin militancia activa en los hechos, no he concurrido a ninguna actividad partidaria desde que gané la primaria, y estoy reflexionando al respecto“.

“No es secreto para nadie lo difícil que fue la campaña (presidencial) para mí, en términos de la relación con mi propio partido. Hay momentos en los cuales una tiene que tomar distancia y evaluar con mayor serenidad cómo se siente cómoda o no en un espacio“, expresó la ex candidata presidencial.

Respecto de si está pensando dejar de militar en el partido, Jara manifestó que “he analizado lo que fue el proceso, lo que viene para la izquierda chilena, la reconstrucción de una centro izquierda poderosa, el progresismo, cómo la contingencia a veces se come mediáticamente los asuntos que son de más largo plazo, de más estratégicos para el país“, planteó.

“Yo voy a tomar una decisión en algún momento; no me pongo plazo, porque no tengo nada que me apure. He militado mucho tiempo ahí pero, la verdad, creo que la responsabilidad que nos tocó enfrentar, yo agradezco mucho a toda la militancia del PC de base, que estuvo siempre muy disponible a hacer campaña y trabajar fuertemente; no vi lo mismo en todos, voy a ver qué voy a hacer”, complementó.

La ex candidata presidencial oficialista afirmó a la vez que el PC tiene “una tarea pendiente” y que, por su parte, espera contribuir a la construcción “de una centroizquierda fuerte mirando hacia el futuro”.