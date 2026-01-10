Jara reaparece con llamado de atención al PC por Venezuela y pide a su sector una “reflexión incómoda” tras derrota presidencial

La excandidata presidencial aprovechó su participación en la Fiesta de los Abrazos para marcar diferencias con la postura del partido en materia de derechos humanos y sostuvo que “la derrota siempre es breve” mientras instó a prepararse para “volver a gobernar”.

Tras restarse de varias instancias, la excandidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, decidió participar de la tradicional Fiesta de los Abrazos del Partido Comunista (PC), instancia en que planteó diferencias con la línea oficial de su colectividad en materia de política internacional y derechos humanos.

“El sector donde yo milito tiene una tarea pendiente en el tema de las relaciones internacionales y cómo se promueven los derechos humanos en todos los países, independiente de la bandera que tengan”, afirmó Jara durante su intervención.

Las declaraciones ocurren días después de que el PC emitiera un pronunciamiento rechazando la operación estadounidense contra Nicolás Maduro, a quien la colectividad identificó como “presidente” de Venezuela.

De todas maneras, la dirigenta compartió el rechazo al operativo militar estadounidense, señalando que “no me agrada lo que ha hecho EE.UU., yo creo que el fin no justifica los medios”, pero reafirmó su postura sobre el régimen venezolano al sostener que “en Venezuela había una dictadura y el dictador era Maduro”.

La postura de Jara contrasta con lo expresado por los principales líderes del PC, entre ellos Lautaro Carmona y Daniel Jadue, quiénes defienden que en el país caribeño hay democracia.

Jeannette Jara en la Fiesta de los Abrazos.

Sobre la posibilidad de cambios en la postura histórica del partido, Jara indicó que “cambiar de ideas en organizaciones que son centenarias o que llevan mucho tiempo a veces es difícil”.

La reflexión tras la derrota presidencial

Además de abordar el tema internacional, Jara planteó la necesidad de una revisión interna tras la derrota electoral frente a José Antonio Kast.

“Este año va a requerir de mucho análisis y autocrítica de nuestro partido, de la izquierda, de la centro-izquierda, del progresismo, porque al menos yo soy de la tesis de que no todo es culpa de los otros”, expresó ante los asistentes.

La excandidata señaló que existen “responsabilidades en la conducción de este proceso y de cómo hoy día obtuvimos una derrota frente a la ultraderecha”.

Jara, en esa línea, planteó que “si nosotros queremos seguir y proyectarnos hacia el futuro, debemos hacer una reflexión incómoda, pero descarnada, a fin de poder seguir avanzando”.

“Creo que el pueblo de Chile espero yo que pueda encontrar nuevamente en la izquierda chilena, en el progresismo, en la centro-izquierda, la construcción de un proyecto político en el cual seamos mayoría, no solo electoralmente, sino que también culturalmente”, acotó.

Jara cerró su intervención rescatando su experiencia en la campaña presidencial y cerró con la frase: “La derrota siempre es breve, hay que estar preparados para poder ser mayoría social, política y volver a gobernar”.