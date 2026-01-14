Antonia Orellana y críticas de su hermana contra Boric: “En las familias chilenas las opiniones son diversas”

La secretaria de Estado evitó referirse de manera directa a las declaraciones e su hermana en contra del jefe de Estado.

Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género, salió al paso de la controversia generada por las declaraciones de su hermana, Isabel Orellana, en contra del presidente Gabriel Boric.

Las palabras de Isabel Orellana se dan tras la decisión de la Justicia de absolver a Claudio Crespo del delito de apremios ilegítimos, tras dejar ciego a Gustavo Gatica, en el marco del estallido social.

La hermana de la secretaria de Estado, ex militante de Convergencia Social, cuestionó que el presidente Boric no aplicara el veto a la Ley Naín-Retamal, norma que permitió que Crespo no fuera condenado por la agresión al ahora diputado electo.

“El presidente tenía la opción de vetar la ley. No lo hizo. Guárdense el posteo y hagan mejor política”, escribió Isabel Orellana para responder a una declaración del Frente Amplio en contra de la resolución judicial.

En vista de esto, la ministra Antonia Orellana fue consultada en entrevista con radio Infinita sobre lo expresado por su familiar, evitando sumarse a la polémica.

“Yo creo que en las mesas de las familias chilenas las opiniones son diversas”, expresó la titular de la Mujer y Equidad de Género.

En esta línea, se limitó a recalcar que “yo personalmente admiro mucho la entereza de Gustavo. No hay odiosidad, no hay rencor, hay una conciencia muy lúcida respecto del rol que va a jugar como parlamentario, y me alegro de que vaya a estar ahí para poner una cuota de humanidad en debates que a veces olvidan ese factor”.