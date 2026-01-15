Vallejo critica que carta interna del PC por dichos de Jadue se filtrara: “A temas partidarios, instancias partidarias”

Más allá de la polémica, Vallejo separó su rol institucional de las disputas partidarias, afirmando que como ministra no hará alusión al tema.

Un fuerte malestar manifestó la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, luego de que se hiciera pública una carta reservada enviada a la comisión política del Partido Comunista (PC) para formalizar una protesta interna ante las recientes declaraciones del ex alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. La misiva también fue firmada por los ministros Nicolás Cataldo (Educación) y Jaime Gajardo (Justicia).

La controversia se desató tras el lanzamiento del libro Revolución Social en Chile, ocasión en la que Jadue arremetió con dureza contra dirigentes comunistas con responsabilidades de gobierno. En esa instancia, el ex jefe comunal —quien cumple arresto domiciliario en el marco del caso Farmacias Populares— cuestionó abiertamente a sus correligionarios, acusando una supuesta persecución política en su contra.

“Estoy preso en este Gobierno con ministro de Justicia comunista, con ministra secretaria general comunista y todos saben que es todo un montaje”, afirmó Jadue durante la actividad, agregando además que el oficialismo sería “parte de la persecución”. Sus palabras generaron incomodidad en el PC y motivaron el envío de la carta interna que, pese a su carácter confidencial, terminó filtrándose a la prensa.

La molestia de Vallejo por carta que formalizaba el reclamo por dichos de Jadue

Consultada por el tema en Radio Futuro, la ministra Vallejo evitó profundizar en el contenido del documento y centró sus críticas en la vulneración de la reserva partidaria.

“Estoy muy molesta porque se haya filtrado una carta que mandamos nosotros de manera reservada a la comisión política”, señaló la vocera de Gobierno, quien añadió no comprender cómo el texto llegó a conocimiento público, subrayando que los asuntos internos deben resolverse “al interior de los partidos”.

Vallejo recalcó que su condición de ministra le impide referirse en detalle a disputas internas de su colectividad, marcando una clara separación entre su rol institucional y su militancia. “A mí no me corresponde en mi cargo de ministra hacer alusión a eso. No creo que sea sano, ético, no creo que corresponda”, advirtió.

La secretaria de Estado cerró reafirmando la delimitación: “A los temas partidarios, instancias partidarias”.